Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katılığı Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yedi. Bayern Münih'ten 6 gol yiyen Sarı-Lacivertliler sosyal medyayı salladı. Sarı- Lacivertliler'in oynadığı kötü futbolu ve aldığı ağır yenilgiyi eleştiren taraftarlar "Hayaller Audi, gerçekler Tofaş" diye gönderme yaptılar.
- Spor
- 01.08.2019
- Gazete
Bayern Münih’ten 6, Real Madrid’den 5 gol yiyen Fenerbahçe sosyal medyayı salladı! "Hayaller Audi gerçekler Tofaş"
Fenerbahçe’nin Bayern Münih’ten 6, Real Madrid’den 5 gol yemesi sosyal medyayı salladı... Audi Cup’ta yaşanan hayal kırıklığını Fenerbahçeli taraftarlar “Hayaller Audi, gerçekler Tofaş” diye yorumladı.
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katılığı Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yedi. Bayern Münih'ten 6 gol yiyen Sarı-Lacivertliler sosyal medyayı salladı. Sarı- Lacivertliler'in oynadığı kötü futbolu ve aldığı ağır yenilgiyi eleştiren taraftarlar "Hayaller Audi, gerçekler Tofaş" diye gönderme yaptılar.
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