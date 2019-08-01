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’ten 6, ’den 5 gol yiyen salladı! " gerçekler Tofaş"

’nin ’ten 6, ’den 5 gol yemesi salladı... ’ta yaşanan hayal kırıklığını Fenerbahçeli taraftarlar “, gerçekler Tofaş” diye yorumladı.



Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında katılığı Audi Cup'ta iki maçta 11 gol yedi. Bayern Münih'ten 6 gol yiyen Sarı-Lacivertliler sosyal medyayı salladı. Sarı- Lacivertliler'in oynadığı kötü futbolu ve aldığı ağır yenilgiyi eleştiren taraftarlar "Hayaller Audi, gerçekler Tofaş" diye gönderme yaptılar.

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