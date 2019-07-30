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Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Audi Cup turnuvası tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu.

30.07.2019 23:52 - Son Güncelleme: 30.07.2019 23:52
Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup start aldı. Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada açılış maçı TSİ 19.00'da Real Madrid ile Tottenham arasında oynandı. Mücadele 1-0 sonuçlanırken, Tottenham finale çıktı.

Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Turnuvanın diğer karşılaşmasında ise TSİ 21.30'da Bayern Münih ile Fenerbahçe mücadele etti. Karşılaşma 6-1'lik skorla son bulurken, Bayern Münih adını finale yazdırdı.

Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Organizasyonda final karşılaşması yarın TSİ 21.30'da Tottenham ile Bayern Münih arasında, 3'üncülük maçı ise TSİ 18.30'da Real Madrid ile Fenerbahçe arasında oynanacak.

Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

TOTTENHAM, REAL MADRID'İ DEVİRDİ
Turnuvanın ilk karşılaşmasında Real Madrid ile Tottenham kozlarını paylaştı. TSİ 19.00'da başlayan mücadelede Tobias Stieler düdük çalarken, Sascha Thielert ile Rafael Foltyn yardımcılıklarını üstlendi.

Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane mücadeleye; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Hazard, Rodrygo, ve Lucas Vazquez 11'i ile çıkarken, Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise şu 11 ile sahada yer aldı: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Verthongen, Rose, Ndombele, Winks, Eriksen, Son, Lamela, Kane..

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