Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Almanya'da düzenlenen Audi Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe, Alman temsilcisi Bayern Münih'e 6-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertliler, Audi Cup turnuvası tarihinin de en farklı mağlubiyetini almış oldu.
30.07.2019 23:52
- Son Güncelleme: 30.07.2019 23:52
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane mücadeleye; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Hazard, Rodrygo, ve Lucas Vazquez 11'i ile çıkarken, Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise şu 11 ile sahada yer aldı: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Verthongen, Rose, Ndombele, Winks, Eriksen, Son, Lamela, Kane..
DİĞER GALERİLER