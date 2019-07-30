Almanya'da büyük hezimet! (MS: Bayer Bayern Münih 6-1 Fenerbahçe)

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane mücadeleye; Navas, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Modric, Kroos, Hazard, Rodrygo, ve Lucas Vazquez 11'i ile çıkarken, Tottenham Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ise şu 11 ile sahada yer aldı: Gazzaniga, Foyth, Alderweireld, Verthongen, Rose, Ndombele, Winks, Eriksen, Son, Lamela, Kane..