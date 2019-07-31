AUDI Cup'ta mücadele eden Fenerbahçe, B.Münih önünde farklı bir mağlubiyet aldı. Maça tutuk başlayan temsilcimiz savunmada çok fazla bireysel hata yaptı ve üst üste goller yedi. 22'de Sanches, 28'de Goretzka, 31 ve 44'de Müller, 40'da Coman'ın golleriyle Bayern ilk yarıyı 5-0 yenik kapattı.
2. YARIDA DİRENÇ GÖSTERDİLER
2. yarıya Murat, Diego Reyes ve Zajc ile başlayan Fenerbahçe biraz daha diri gözüktü. Ancak savunma hatasıyla Müller 58'de farkı 6'ya çıkarttı: 6-0. 64'te Kruse Fenerbahçe'nin golünü atan isim oldu.
SAVUNMAYA TAKVİYE ŞART
FENERBAHÇE'DE özellikle Isla., Dırar, M. Ekici ve Rodrigues'in hazır olmadığı görüldü. Jailson 2. yarıda ön liberoda daha iyi oynadı. Savunmaya takviyenin şart olduğu bir kez daha görüldü.
F.BAHÇE, R.MADRİD İLE OYNUYOR
Turnuvanın ilk maçında ise Tottenham, Real Madrid'i Kane'in golüyle 1-0 yendi. F.Bahçe bugün 19.00'da R.Madrid ile 3.'lük için oynayacak. 21.30'da ise B.Münih Tottehnam finali var.
2. YARIDA DİRENÇ GÖSTERDİLER
2. yarıya Murat, Diego Reyes ve Zajc ile başlayan Fenerbahçe biraz daha diri gözüktü. Ancak savunma hatasıyla Müller 58'de farkı 6'ya çıkarttı: 6-0. 64'te Kruse Fenerbahçe'nin golünü atan isim oldu.
SAVUNMAYA TAKVİYE ŞART
FENERBAHÇE'DE özellikle Isla., Dırar, M. Ekici ve Rodrigues'in hazır olmadığı görüldü. Jailson 2. yarıda ön liberoda daha iyi oynadı. Savunmaya takviyenin şart olduğu bir kez daha görüldü.
F.BAHÇE, R.MADRİD İLE OYNUYOR
Turnuvanın ilk maçında ise Tottenham, Real Madrid'i Kane'in golüyle 1-0 yendi. F.Bahçe bugün 19.00'da R.Madrid ile 3.'lük için oynayacak. 21.30'da ise B.Münih Tottehnam finali var.
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