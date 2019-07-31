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Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

AUDI Cup turnuvası üçüncülük maçında Fenerbahçe, İspanya devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 5-3 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Madrid karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Özellikle genç isimlerin performansıyla göz doldurduğu mücadelede Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır performansları takdir edildi. İşte AUDI Cup Real Madrid-Fenerbahçe üçüncülük maçından kareler...

31.07.2019 20:57 - Son Güncelleme: 31.07.2019 21:15
Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

Avrupa'nın en önemli sezon öncesi hazırlık turnuvaları arasında yer alan Audi Cup'ta mücadele eden Fenebahçe, Real Madrid ile karşılaştı.

Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

Mücadele 5-3 Real Madrid'in üstünlüğü ile sonuçlanırken, sarı lacivertli ekip turnuvayı dördüncü olarak noktaladı.

Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

Allianz Arena'da düzenlenen turnuvada Real Madrid ile Fenerbahçe arasındaki maç TSİ 19.00'da başladı

Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

Benjamin Cortu'un düdük çaldığı maçta Florian Heft ile Robert Kemper yardımcı hakem olarak görev aldı.

Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)

Real Madrid Teknik Direktörü Zidane mücadeleye; Navas, Odriozola, Varane, Nacho, Marcelo, Valverde, Isco, Kroos, Vinicius Jr, Hazard, Benzema 11'i ile başlarken,

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