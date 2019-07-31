Fenerbahçe AUDI Cup'ı sonuncu tamamladı! (Real Madrid 5-3 Fenerbahçe)
AUDI Cup turnuvası üçüncülük maçında Fenerbahçe, İspanya devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı 5-3 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, Madrid karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Özellikle genç isimlerin performansıyla göz doldurduğu mücadelede Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır performansları takdir edildi. İşte AUDI Cup Real Madrid-Fenerbahçe üçüncülük maçından kareler...
31.07.2019 20:57
- Son Güncelleme: 31.07.2019 21:15
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