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Samandıra’da büyük zirve! Fenebahçe de çok büyük oynuyor

’de Damien ve dün için 1 saat toplantı yaptı. Listedeki isimlerden 4 ‘ü kadroya katılacak. Comolli, yıldız futbolcuları bitirmek için harekete geçecek. Fenerbahçe taraftarı da yapılacak transferleri dört gözle bekliyor...

Samandıra’da büyük zirve
F.Bahçe yeni bir harekatına başlıyor. Sarı- Lacivertliler'de dün büyük hareketlilik yaşandı. Sportif Direktör Comolli ile Teknik Direktör Ersun Yanal Samandıra'da bir araya geldi. İkili transfer edilecek isimleri masaya yatırdı. Analizler yapıldı ve harekat başladı.



FAVORİLER JESUS VE KJAER
F.Bahçe daha önce belirlediği 9 isimden 4'ünü kadroya katmak için uğraş verecek. Kanarya, savunma hattına Simon Kjaer, Juan Jesus ve Zanka'dan 2'sini transfer edecek.



SCHNEIDERLIN BİR ADIM ÖNDE
Ön libero için ise Schneiderlin, M'Vila ve Amadou'dan biri alınacak. Everton'da forma giyen Fransız 6 numara Morgan Schneiderlin diğer adaylara göre bir adım önde.



3 GOLCÜ DE BİRBİRİNDEN İYİ
Forvet adayları Batshuayi, Moting ve Nikola Kalinic. Comolli, önümüzdeki haftadan itibaren çalışmalara hız verecek. 4 yıldızı bitirecek.



SÖZLEŞMESİ 2021'DE BİTİYOR
Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, 2017 yılından beri İtalyan kulübünde forma giyiyor. 28 yaşındaki yıldızın sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor.

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