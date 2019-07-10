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zora girdi

Sevilla yıldız için 7 milyon ’da direniyor. 3.5 milyon Euro’dan yukarı çıkmayan bu gelişme üzerine köşeye sıkıştı.

Banega zora girdi
Cimbom'da ​Banega'nın durumu çıkmaza girdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızla her konuda anlaşma sağlamasına rağmen Sevilla'nın 7 milyon 'luk bonservis bedeli isteğini bir türlü kıramadı. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerde somut bir adım atılamadı.Yönetimin bu gelişmelerden sonra bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Banega için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

​GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
G.Saray'ı çok isteyen 'nın Sarı- Kırmızılı kulüple Sevilla arasındaki görüşmeleri takip ettiği öğrenildi.​

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