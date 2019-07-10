Banega zora girdi

Cimbom'da Banega'nın durumu çıkmaza girdi. Sarı-Kırmızılı yönetim Arjantinli yıldızla her konuda anlaşma sağlamasına rağmen Sevilla'nın 7 milyon Euro'luk bonservis bedeli isteğini bir türlü kıramadı. İspanyol kulübüyle yapılan görüşmelerde somut bir adım atılamadı.Yönetimin bu gelişmelerden sonra bir durum değerlendirmesi yaptığı ortaya çıktı. Banega için birkaç gün içinde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
G.Saray'ı çok isteyen Banega'nın Sarı- Kırmızılı kulüple Sevilla arasındaki görüşmeleri takip ettiği öğrenildi.
GELİŞMELERİ YAKINDAN İZLİYOR
G.Saray'ı çok isteyen Banega'nın Sarı- Kırmızılı kulüple Sevilla arasındaki görüşmeleri takip ettiği öğrenildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.