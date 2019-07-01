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'ın inde kritik hafta

G.Saray Arjantinli yıldız için Sevilla ile bir kez daha görüşeerk son teklifini yapacak. Anlaşma sağlanırsa hafta sonuna kadar ’a getirilecek.

Banega’da kritik hafta

CİMBOM Banega'da ısrarlı... Bir süredir Arjantinli futbolcu için Sevilla ile görüşen Sarı-Kırmızılı yönetim bu e artık son noktayı koymayı hedefliyor. Fatih Terim'in yeni sezonda takımda mutlaka görmek istediği Banega ile her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübünü de ikna ederse bu transfer mutlu sonla bitecek.

ANLAŞMA AN MESELESİ
YÖNETICILERDEN Şükrü Hanedar görüşmelerini bizzat sürdürken son olarak 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi sundu. Sevilla ile yapılacak son görüşmede anlaşma sağlanırsa Banega'nın hafta sonuna kadar İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.

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