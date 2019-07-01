CİMBOM Banega'da ısrarlı... Bir süredir Arjantinli futbolcu için Sevilla ile görüşen Sarı-Kırmızılı yönetim bu transfere artık son noktayı koymayı hedefliyor. Fatih Terim'in yeni sezonda takımda mutlaka görmek istediği Banega ile her konuda anlaşan Galatasaray, İspanyol kulübünü de ikna ederse bu transfer mutlu sonla bitecek.

ANLAŞMA AN MESELESİ

YÖNETICILERDEN Şükrü Hanedar görüşmelerini bizzat sürdürken son olarak 5 milyon Euro'luk bir bonservis teklifi sundu. Sevilla ile yapılacak son görüşmede anlaşma sağlanırsa Banega'nın hafta sonuna kadar İstanbul'a getirilmesi planlanıyor.