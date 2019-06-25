DIAGNE ile yollarını ayırıp yüksek profilli bir forveti kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da rota Vincent Aboubakar... Sarı-Kırmızılı yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in transfer listesinin ilk sırasına yazdığı Kamerunlu yıldız için harekete geçiyor.

İLK TEPKİ OLUMLU OLDU

PORTO formasını giyen Aboubakar'ın menajeriyle bir ön görüşme yapan Galatasaray olumlu geri dönüş sonrası bu hafta da Porto kulübü ile masaya oturacak.





KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

İDARİ menajer Şükrü Hanedar'ın en geç perşembe günü Portekiz'e gitmesi bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar, Porto'ya satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacak. Portekiz basını, Porto'nun forvet Marega'yı satması halinde Aboubakar'ı bırakmayacağını ifade etti.

İLK TEMAS OLUMLU

ABOUBAKAR G.Saray yönetiminin menajeri aracılığıyla yaptığı teklifi olumlu yaklaştı. Kamerunlu forvet yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.