Terim'in istediği forveti Takvim açıklıyor: Diagne'nin yerine Aboubakar

DEVRE arasında büyük umutlarla alınan Mbaye Diagne'yi 15 milyon Euro'ya satmaya hazırlanan Galatasaray'ın hedefindeki forveti TAKVİM açıklıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın Porto formasını giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Vincent Aboubakar'ın transferi için düğmeye bastı.

TERİM'İN RAPORU ETKİLİ OLDU

TEKNİK direktör Fatih Terim'in "Hem yüzü dönük hem sırtı dönük etkili. Tam aradığımız forvet" diye rapor verdiği ve Sarı-Kırmızılılar'ın bunun üzerine harekete geçtiğı öğrenildi.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

YÖNETİM kısa süre içinde Porto ile temasa geçecek. Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı ifade ediliyor.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

GEÇTİĞİMİZ sezonun büyük bir bölümünü sakat geçiren 27 yaşındaki Aboubakar'ın Portekiz kulübü ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TA BÜYÜK İZ BIRAKTI

2016-2017 sezonunda Beşiktaş formasını kiralık olarak giyen Aboubakar yaşanan şampiyonlukta çok büyük pay sahibi olmuştu. Yıldız futbolcu attığı gollerle dikkat çekmişti.