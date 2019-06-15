İtalya ekibi Roma'nın U15 takımını çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş takımı İtalya Ligi'nde şampiyon yaptı ve Roma'nın şampiyonluk hasretine uzun bir aradan sona son verdi. Roma'da forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder ise Tanrıverdi'nin başarısını kutladı. Ünder mesajında, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, U15 takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. 1 yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim" dedi.

TAKVİM DUYURDU



Takvim, Tuğberk Tanrıvermiş'nin G.Saray'dan ayrılışını sayfalarına taşımıştı.