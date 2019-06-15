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Roma’da destan yazdı

G.Saray’dan ayrılarak Roma U15 takımının başına geçen , takımını şampiyon yaptı. Roma'nın şampiyonluk hasretine uzun bir aradan sona son verdi.

Türk hocadan Roma’da destan

İtalya ekibi Roma'nın U15 takımını çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş takımı Ligi'nde şampiyon yaptı ve Roma'nın şampiyonluk hasretine uzun bir aradan sona son verdi. Roma'da forma giyen milli oyuncumuz ise Tanrıverdi'nin başarısını kutladı. Ünder mesajında, "Roma tarihinin ilk Türk antrenörü olarak, U15 takımının uzun yıllar süren hasretini sona erdirdin. 1 yıl önce başlayan hikayeni şampiyonlukla taçlandırdın. Bu ailenin bir üyesi olarak sana teşekkür ederim" dedi.

TAKVİM DUYURDU

Takvim, 'nin G.Saray'dan ayrılışını sayfalarına taşımıştı.

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