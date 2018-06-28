Galatasaray beğenmedi Roma kaptı

Adı Tuğberk Tanrıvermiş... 1989 doğumlu ve Avrupa'nın en genç Pro- Lisansına sahip antrenörü. 3 dil biliyor. İngilizce, Almanca ve İtalyanca... G.Saray'da Prandelli zamanı altyapıda göreve başladı. 2016-2017 sezonunda rekor puanla şampiyonluk yaşayınca Tudor onu yardımcısı yaptı...
YENİ YAPILANMADA GÖREV YOK
tudor'UN ekibine katılması Roma Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekti. İtalyan spor adamı Tuğberk Tanrıvermiş'i takibe aldı... Tudor gönderilince, Fatih Terim yeni yapılanmada onu ekibine dahil etmedi.
SÖZLEŞMESİ BİTTİ GÖNDERİLDİ
Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.
ROMA TARİHİNDE BİR İLK!
Roma tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörün altyapıda görev yapacağı açıklandı. Monchi'nin Prandelli, Tudor ve Gomis'ten bilgi aldığı ve genç antrenöre ileride daha önemli görevler vereceği öğrenildi.
GOMIS'İ ÖZEL ÇALIŞTIRIYORDU
Avrupa'nın en genç pro-lisansına sahip olan Tuğberk Tanrıvermiş genç yaşta büyük bir sıçrama yaptı. Alt yapıdaki başarının ardından Galatasaray A Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Kısa zamanda da takımın sevilen isimlerinden biri haline geldi. Her idman sonrası Gomis'i özel olarak çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, Fransız yıldızın performansını artırdı.
SOSYAL MEDYADAN SESSİZ SEDASIZ VEDA
29 yaşındaki genç antrenör önceki gün sosyal medya hesabından sessiz sedasız bir veda mesajı yayınladı. G.Saray taraftarına veda etti.
3 DİLİ ANADİLİ GİBİ KONUŞUYOR
Roma'da gelecek hafta göreve başlayacak olan Tuğberk Tanrıvermiş İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyor.
TUNÇ ÖZGEN
YENİ YAPILANMADA GÖREV YOK
tudor'UN ekibine katılması Roma Sportif Direktörü Monchi'nin dikkatini çekti. İtalyan spor adamı Tuğberk Tanrıvermiş'i takibe aldı... Tudor gönderilince, Fatih Terim yeni yapılanmada onu ekibine dahil etmedi.
SÖZLEŞMESİ BİTTİ GÖNDERİLDİ
Sezon sonuna kadar maaşına almasına rağmen bir görev verilmedi. Sözleşmesi bittiğinde de gönderildi. Roma genç antrenörü hemen transfer etti. Altyapı sorumlularından biri yaptı. U15 takımını da ona teslim etti.
ROMA TARİHİNDE BİR İLK!
Roma tarihinde ilk kez bir yabancı antrenörün altyapıda görev yapacağı açıklandı. Monchi'nin Prandelli, Tudor ve Gomis'ten bilgi aldığı ve genç antrenöre ileride daha önemli görevler vereceği öğrenildi.
GOMIS'İ ÖZEL ÇALIŞTIRIYORDU
Avrupa'nın en genç pro-lisansına sahip olan Tuğberk Tanrıvermiş genç yaşta büyük bir sıçrama yaptı. Alt yapıdaki başarının ardından Galatasaray A Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Kısa zamanda da takımın sevilen isimlerinden biri haline geldi. Her idman sonrası Gomis'i özel olarak çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, Fransız yıldızın performansını artırdı.
SOSYAL MEDYADAN SESSİZ SEDASIZ VEDA
29 yaşındaki genç antrenör önceki gün sosyal medya hesabından sessiz sedasız bir veda mesajı yayınladı. G.Saray taraftarına veda etti.
3 DİLİ ANADİLİ GİBİ KONUŞUYOR
Roma'da gelecek hafta göreve başlayacak olan Tuğberk Tanrıvermiş İngilizce, Almanca ve İtalyanca biliyor.
TUNÇ ÖZGEN
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