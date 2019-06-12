Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takımımızı kamp yaptığı otelde ziyaret ederek moral verdi. Milli Takımı tribünden de destekleyen Kasapoğlu, maç sonunda şunları söyledi: "Uzun bir yolculuk sonrası gençlerimiz yoruldu. Mücadeleleri, bizlere yarınlar için umutlar verdi. Onlara güveniyoruz"