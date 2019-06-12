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: Mücadelemiz umut verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, İzlanda maçı sonrası, “Gençrleimiz uzun yolculuk sonrası yoruldu. Mücadelemiz umut verdi. Onlara güveniyoruz” dedi.

Mücadelemiz umut verdi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda maçı öncesi A Milli Takımımızı kamp yaptığı otelde ziyaret ederek moral verdi. Milli Takımı tribünden de destekleyen Kasapoğlu, maç sonunda şunları söyledi: "Uzun bir yolculuk sonrası gençlerimiz yoruldu. Mücadeleleri, bizlere yarınlar için umutlar verdi. Onlara güveniyoruz"

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