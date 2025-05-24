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Bana ait olmayacan harcamayı nasıl geri alabilirim? Kredi kartı borcuna itiraz yapılır mı? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Harcama bana ait değil', 'Eşimi seviyorum', 'Bu nafaka ile yaşayamam', 'Oyuncağım taklit edildi' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 24 Mayıs 2025 tarihli yazısı...

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Bana ait olmayacan harcamayı nasıl geri alabilirim? Kredi kartı borcuna itiraz yapılır mı? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

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Kredi kartımın 3 ay önceki ekstresinde benimle ilgili olmayan bir harcama gördüm. Bunu nasıl geri alabilirim?
Kartınızdan yapılan harcamalar hesap kesim tarihinizde size ekstre olarak tercihinize göre posta yoluyla veya mail aracılığı ile gönderilir. Ekstreyi kontrol etmek, bu gibi durumları tespit edebilmek açısından son derece önemlidir. Ekstrenin kontrolünde yapmadığınız bir harcama tespit ederseniz, bu hususu derhal bankanıza bildirmeli ve harcamaya itiraz etmelisiniz.

Bankanız ivedilikle itirazınızın haklı olup olmadığını inceleyecek, ödemeyi alan işyerinden evrakları isteyerek, yapılan işlemin sizin tarafınızdan yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Bankanın ilgili ödemeyi ilgili işyerinden geri alarak kartınıza iade etme imkanı vardır. Bu işleme "chargeback" veya "ters ibraz" adı verilir. Harcama itirazı için 120 günlük süre vardır. Bu süre ürün/hizmet temini ile ilgili itirazlarda beklenen teslim tarihinden, iade belgesi söz konusu olduğunda iade belge tarihinden, diğer itiraz türlerinde ise işlemin karta yansıma tarihinden başlar ve hiçbir koşulda işlemin karta yansıma tarihinden itibaren 540 günü aşamaz.

(AA)(AA)

EŞİMİ SEVİYORUM
12 yıllık evliliğim bitmek üzere. Eşimin anne ve babasının baskıları nedeniyle boşanma davası açıldı. Birbirimizi seviyoruz aslında. Ayrılığı engellemek için ne yapabilirim?
Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir.

Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.

(AA)(AA)

BU NAFAKA İLE YAŞAYAMAM
Evliliğimiz bitti. Bir oğlum var ve velayeti bendi. Eşimin bana aylık ödediği nafaka sadece 7 bin lira. Bu para ile yaşamamız mümkün değil. Nafakamı standartlara çekmem için nasıl bir yol izlemeliyim?
Türk Medeni Kanunu'nun 327/1 maddesiyle, evlilik bitmiş dahi olsa, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi için tüm giderlerin karşılanması teminat altına alınmıştır. İştirak nafakası, velayet hakkı kendisine verilmemiş olan eşin, velayeti elinde bulunduran eşe/ çocuğa karşı ödediği aylık geçinme ücretidir.

TMK 328/1 maddesince anne ve babanın çocuk üzerinde bakım yükümlülüğü, ergenliğe kadar devam eder. Nafaka miktarı, çocuğun ihtiyaçları ve anne-babanın hayat koşulları, giderleri kapsamında değerlendirilir. Taraflar her zaman değişen ekonomik koşullar karşısında nafaka miktarının artırılmasını veya azaltılmasını talep edebilir. Çocuğun 18 yaşını doldurmasıyla mahkeme kararına gerek kalmaksızın nafaka borcu ortadan kalkar. Eğitim hayatına devam eden çocuk artık reşit olduğundan, bizzat mahkemeye başvurarak kendisine eğitim nafakasının ödenmesini de talep edebilir.

(Takvim Gazetesi)(Takvim Gazetesi)

OYUNCAĞIM TAKLİT EDİLDİ
Orta ölçekte bir oyuncak firmasıyım. Tasarımı tamamen bana ait bir ürünün patentini de aldım. 1 yıl sonra taklit edildi. Taklitleri nasıl engellerim?
Türk Patent Enstitüsü veya uluslararası patent ofisleri marifeti ile logo, isim ve ürün markanızı tescil ettirebilirsiniz. Marka hakkına tecavüz özetle; birine ait olan markanın aynısının ya da ayırt edilemeyecek derecede benzerinin 3. kişilerce izinsiz olarak kullanılması durumudur.

Tescilli bir markanın veya logonun veyahut da marka olarak tescil edilebilen herhangi bir ibarenin, yazı karakterinin aynısının veya onu çağrıştıran bir benzerinin bir başkası tarafından kasıtlı veya bilmeden kullanımı, taklit ürünler gibi birçok hal, marka hakkına tecavüz sayılır. Marka hakkına tecavüz edilen bir kişi ve şirket, tecavüz fiilini gerçekleştiren kişilere karşı birtakım imkanlar elde etmektedir.

Gerek hukuk davası gerekse ceza davası gibi davalar açabildiği gibi, dava devam ederken taklit marka ürünlerin toplatılması gibi taleplerde bulunma hakkına da sahiptir. Marka hakkına tecavüz etmenin cezai sorumluluğu olduğu gibi, marka hakkına tecavüz edenin rekabeti olmasaydı, hak sahibinin elde edebileceği muhtemel gelir, marka hakkına tecavüz edenin elde ettiği net kazanç gibi kalemleri içeren maddi tazminat talepleri ve manevi tazminat talepleri de marka hakkına tecavüz eden kişi veya kişilerden dava yolu ile talep edilebilecektir...

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