Bana ait olmayacan harcamayı nasıl geri alabilirim? Kredi kartı borcuna itiraz yapılır mı? TAKVİM hukukçusu sorularınızı cevapladı

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Harcama bana ait değil', 'Eşimi seviyorum', 'Bu nafaka ile yaşayamam', 'Oyuncağım taklit edildi' başlıklı yazılarıyla okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 24 Mayıs 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025

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Kredi kartımın 3 ay önceki ekstresinde benimle ilgili olmayan bir harcama gördüm. Bunu nasıl geri alabilirim?

Kartınızdan yapılan harcamalar hesap kesim tarihinizde size ekstre olarak tercihinize göre posta yoluyla veya mail aracılığı ile gönderilir. Ekstreyi kontrol etmek, bu gibi durumları tespit edebilmek açısından son derece önemlidir. Ekstrenin kontrolünde yapmadığınız bir harcama tespit ederseniz, bu hususu derhal bankanıza bildirmeli ve harcamaya itiraz etmelisiniz. Bankanız ivedilikle itirazınızın haklı olup olmadığını inceleyecek, ödemeyi alan işyerinden evrakları isteyerek, yapılan işlemin sizin tarafınızdan yapılıp yapılmadığını tespit edecektir. Bankanın ilgili ödemeyi ilgili işyerinden geri alarak kartınıza iade etme imkanı vardır. Bu işleme "chargeback" veya "ters ibraz" adı verilir. Harcama itirazı için 120 günlük süre vardır. Bu süre ürün/hizmet temini ile ilgili itirazlarda beklenen teslim tarihinden, iade belgesi söz konusu olduğunda iade belge tarihinden, diğer itiraz türlerinde ise işlemin karta yansıma tarihinden başlar ve hiçbir koşulda işlemin karta yansıma tarihinden itibaren 540 günü aşamaz.

(AA)



EŞİMİ SEVİYORUM

12 yıllık evliliğim bitmek üzere. Eşimin anne ve babasının baskıları nedeniyle boşanma davası açıldı. Birbirimizi seviyoruz aslında. Ayrılığı engellemek için ne yapabilirim?

Hukuk davaları genel hatları ile dilekçeler teatisi, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması ve sözlü yargılama karar aşamalarından oluşur. Çekişmeli boşanma davasında davayı açan, boşanma için haklı sebeplerin varlığını ve evlilik birliğini çekilmez hale getiren kusurlarınızın varlığını ispatlamak zorundadır. Yapılacak yargılamada sizin kusurunuzun olmadığı veyahut da eşinizin sizden daha az kusurlu olduğunun ispatlanması halinde hakim davayı reddedecek yani boşanma gerçekleşmeyecektir. Dava dilekçesinin size tebliğinden itibaren 2 hafta içinde davaya cevap vermeli, davayı yani boşanmayı kabul etmediğinizi söylemeli ve evlilik birliğinizin temelinden sarsılmadığını, kusurunuzun olmadığını veya eşinizin sizden daha fazla kusurlu olduğunu delilleri ile birlikte ortaya koymalısınız. Yine dilekçenizde eşinizin yaşamış olduğu travma nedeni ile böyle bir karar aldığını ifade edebilir, bu hususu şahitlerle kanıtlayabilirsiniz. Davanız normal sürecinde yeterince uzun sürecektir, eşinizle yeniden konuşabilirsiniz.