Nadal Fransa’da tarihe geçmeyi hedefliyor

Fransa Açık (Roland Garros) Turnuvası'nı 11 kez kazanan Rafael Nadal, Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla rekoru paylaştığı Margaret Court'u geçerek bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olmaya çalışacak. Fransa Açık'ın ana tablo maçları, bugün başkent Paris'te başlayacak.
- Spor
- 26.05.2019
- Gazete
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