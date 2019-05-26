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Nadal Fransa’da tarihe geçmeyi hedefliyor

Nadal Fransa’da tarihe geçmeyi hedefliyor
() Turnuvası'nı 11 kez kazanan Rafael Nadal, Avustralya Açık'taki 11 şampiyonluğuyla rekoru paylaştığı Margaret Court'u geçerek bir grand slam turnuvasını en fazla kazanan tenisçi olmaya çalışacak. Fransa Açık'ın ana tablo maçları, bugün başkent Paris'te başlayacak.

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