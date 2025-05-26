Emlak vergisi için son hafta | Kimler muaf tutuluyor? İşte 10 soruda tüm merak edilenler

Her yıl mayıs ve kasım aylarında iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin 2025 yılı ilk taksiti için cezasız ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. Ödemeler vergiye konu taşınmazın kayıtlı olduğu belediyelerin internet siteleri veya belediyelerin vergi gişelerinden yapılabiliyor.
Bu yıl da belli şartları sağlayan kişiler emlak vergisinden muaf tutulacak. Taşınmazı olan vatandaşların her yıl iki taksitte ödemekle yükümlü oldukları emlak vergisinin ilk taksit ödeme dönemi 31 Mayıs'ta sona eriyor. 31 Mayıs'ın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle vatandaşlar 2 Haziran Pazartesi gününe kadar ödemelerini yapabileceği gibi bazı vatandaşlar ise emlak vergisinden muaf tutulacak. Emlak vergisinden muaf olacak kişiler ve şartları şöyle:
(AA)
1- İndirimli (yüzde 0) emlak vergisinden kimler yararlanabiliyor?
Emekliler, hiçbir geliri olmayanlar, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri belirli istisnalar dışında emlak vergisinden muaf tutuluyor.
2- Uygulamadan yararlanmanın genel şartları nelerdir?
Emlak vergisinden muaf olma koşullarının başında sadece tek bir konuta sahip olunması şartı geliyor. Bu konutun brüt yüzölçümünün ise 200 metrekareyi aşmaması gerekiyor. Ayrıca kapsama giren kişilerin, birden fazla konutu varsa indirimli vergi oranı uygulamasından yararlanamıyorlar. Bu durumda sahip oldukları bütün gayrimenkuller için vergi ödemeleri gerekiyor.
3- Genel şartların dışında emekliler için istisnai başka koşullar var mı?
Emeklilerin vergiden muaf olması için tek ev koşulunun yanı sıra, emekli aylığı dışında başka gelirinin olmaması da gerekiyor. Ücret, kira, ticari kazanç, serbest meslek kazancı olan emekliler vergiden muaf tutulmuyor. Ancak emekli maaşı dışında banka faizi, temettü gibi geliri olan emekliler için istisnai bir durum var. Buna göre 2024 yılındaki söz konusu menkul sermaye iradı gelirleri 230 bin liradan az olan emekliler, diğer şartları sağlamaları halinde vergiden muaf oluyor.
(AA)
4- Her ikisi de emekli ve birer konuta sahip olan eşler için istisna durumu nedir?
Emekli çiftler tarafından sahip olunan bir konutta oturulması, diğerinin ise boş tutulması yani kira gelirinin olmaması halinde çiftler bu iki ev için de vergiden muaf olabiliyor. Eşlerden diğerinin üzerine olan konutun kiraya verilerek gelir elde edilmesi halinde ise her iki konut için de vergi ödenmesi gerekiyor.
5- İkamet ettiği konutun yanı sıra işyeri, arsa ve araziye sahip olan emekliler vergi indiriminden yararlanabilir mi?
Söz konusu gayrimenkullerden bir kira geliri elde edilmiyorsa emekli kişi emlak vergisi muafiyetinden yararlanabiliyor.