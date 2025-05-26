Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi

(AA)
CİHAZLARI DENİZE ATTI
Gönen Karakaya'nın son dönemde Mossad'a yönelik artan MİT operasyonları nedeniyle önlem olarak Mossad'la iletişim kurduğu tüm dijital materyallerini denize atarak imha ettiği ortaya çıktı.
Karakaya'nın Mossad'ın hedef aldığı isimleri raporlayarak Mossad'a sunduğu belirlendi. Filistin uyruklu aktivist N.M.'nin de Gönen Karakaya'nın eşi Fatma Serap Karakaya, üvey oğlu Yaşar Alperen Dincel ve Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven tarafından takip edildiği ve Karakaya'nın da bilgileri Mossad'a aktardığı belirlendi. Samet Yurtseven'in ise Mossad yöneticisi İgor'la WhatsApp grubu kurduğu, yapılan takip işleriyle ilgili fotoğraf ve yazışmaların bir kısmının buradan yapıldığı saptandı.
Avukatlık ofisi çalışanı Emre Çalışkan'ın Mossad'ın hedefindeki isimlerin, sinyal, baz giriş-çıkış, uçuş, konaklama, kimlik ve adres gibi bilgilerini sadece 4 bin 200 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Sabah Gazetesi'nde Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, örgüt yöneticisi avukat katibi Musa Kuş'un 'Siyasal ve Askeri Casusluk' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Nitelikli tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Kuş ve Çalışkan'ın tespit edilen eylemleri itiraf ettiği kaydedildi.
(Takvim.com.tr)
ADI ZİNDAŞTİ DOSYASINDA
Şebeke lideri Gönen Karakaya'nın ismi, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava ile biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.
İstanbul'da 6 Nisan 2018'de uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanmasına yönelik operasyonunda, İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile ikisi emekli 4 emniyet mensubunun da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında yer alan Karakaya, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kalmıştı.