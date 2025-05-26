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Eski polis yeni casus | Zindaşti'nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi

Türkiye'de ikamet eden Filistinli 7 aktivistin bilgilerini Mossad'a satan, Zindaşti’ye bilgi sızdıran şebekenin lideri eski polis memuru ve özel dedektif Gönen Karakaya çıktı. Öte yandan Ahmet Yurtseven’in de aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 9 şüpheli hakkında dava açıldı. Şüpheliler için toplam 640 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 06:59 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 07:10
Eski polis yeni casus | Zindaşti’nin içinden Mossad ajanı çıktı! Şebeke üyelerine 640 yıla kadar hapis istemi

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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın geçtiğimiz yıl kıskıvrak yakaladığı Türkiye'de ikamet eden Filistinli 7 aktivistin bilgilerini Mossad'a satan casusluk şebekesine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Geçen yıl şubat ayında İstanbul ve İzmir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda şebeke lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in de arasında bulunduğu 9 kişilik şebekeden 7'si yakalanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede Karakaya ve Yurtseven'in de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 9 şüpheli hakkında "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi.

Gönen Karakaya (Sabah Gazetesi)Gönen Karakaya (Sabah Gazetesi)

İLK TEMAS 2019'DA
İddianameye göre Karakaya, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi ile 2019'da irtibat kurdu ve bu bağlantı yakalanana kadar devam etti. Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı. Karakaya ve ekibi işte Mossad'ın hedefindeki 8 isim hakkında bilgi topladı. Takip ekibi içerisinde, yine özel dedektif Ahmet Yurtseven, Karakaya'nın eşi Fatma Serap Karakaya ve üvey oğlu Yaşar Alperen Dinçel ile birlikte toplam 7 isim yer alıyordu. Mossad'ın hedefindeki 8 isim aile süsü verilerek takip edildi.

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ÖDEMELER KRİPTOYLA
Hedef alınan 8 isim hakkında kişisel verileri ise kamu kurumlarında bağlantıları olan şüpheliler hukuk bürosu çalışanı Emre Çalışkan ve Musa Kuş üzerinden temin edildi. Bu eylemler karşılığında bu iki isme ödemeler yapıldı. Bilgileri, İsrail İstihbarat Servisine aktaran Gönen Karakaya'nın ödemeleri kripto olarak aldığı saptandı. Mossad yöneticilerinden "İgor" isimli şahısla, Seyit Ahmet Yurtseven'in bağlantısını da Karakaya'nın kurduğu belirlendi.

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CİHAZLARI DENİZE ATTI
Gönen Karakaya'nın son dönemde Mossad'a yönelik artan MİT operasyonları nedeniyle önlem olarak Mossad'la iletişim kurduğu tüm dijital materyallerini denize atarak imha ettiği ortaya çıktı.

Karakaya'nın Mossad'ın hedef aldığı isimleri raporlayarak Mossad'a sunduğu belirlendi. Filistin uyruklu aktivist N.M.'nin de Gönen Karakaya'nın eşi Fatma Serap Karakaya, üvey oğlu Yaşar Alperen Dincel ve Ahmet Yurtseven'in oğlu Samet Yurtseven tarafından takip edildiği ve Karakaya'nın da bilgileri Mossad'a aktardığı belirlendi. Samet Yurtseven'in ise Mossad yöneticisi İgor'la WhatsApp grubu kurduğu, yapılan takip işleriyle ilgili fotoğraf ve yazışmaların bir kısmının buradan yapıldığı saptandı.

Avukatlık ofisi çalışanı Emre Çalışkan'ın Mossad'ın hedefindeki isimlerin, sinyal, baz giriş-çıkış, uçuş, konaklama, kimlik ve adres gibi bilgilerini sadece 4 bin 200 lira karşılığında sattığı tespit edildi. Sabah Gazetesi'nde Abdurrahman Şimşek'in haberine göre, örgüt yöneticisi avukat katibi Musa Kuş'un 'Siyasal ve Askeri Casusluk' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Nitelikli tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Kuş ve Çalışkan'ın tespit edilen eylemleri itiraf ettiği kaydedildi.

(Takvim.com.tr)(Takvim.com.tr)

ADI ZİNDAŞTİ DOSYASINDA
Şebeke lideri Gönen Karakaya'nın ismi, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında açılan dava ile biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.

İstanbul'da 6 Nisan 2018'de uluslararası organize suç örgütü elemanlarının yakalanmasına yönelik operasyonunda, İran uyruklu Naci Şerifi Zindaşti ile ikisi emekli 4 emniyet mensubunun da aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alınmıştı. Şüpheliler arasında yer alan Karakaya, sevk edildiği mahkemece adli kontrolle serbest kalmıştı.

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