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Diyarbakır'da fuhuş çetesine 'pandora' operasyonu! Polise 'beybi' müşteriye 'koli'

Diyarbakır'da fuhuş çetesine düzenlenen operasyonda 6 kadın kurtarılırken 6 kişi ise tutuklandı. Çetenin kendi aralarında polise 'beybi' müşteriye ise koli dedikleri ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 08:57 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 09:22
Diyarbakır’da fuhuş çetesine ’pandora’ operasyonu! Polise ’beybi’ müşteriye ’koli’

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kadınları fuhşa zorlayan şebekeye yönelik çalışma yapıldı.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)

POLİSE 'BEYBİ' MÜŞTERİYE 'KOLİ'
Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere 'Beybi', müşterilere de 'Koli' dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.

Diyarbakır'da fuhuş çetesine darbe

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)

FUHUŞ ÇETESİNE 'PANDORA' OPERASYONU

'Pandora' ismi verilen operasyonla 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede 'fuhşa teşvik', 'aracılık', 'yer temini', 'şantaj' ve 'tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)

Operasyonda fuhşa zorlanan 6 kadın ve trans birey kurtarılırken, 48 kişiye ise 'Kabahatler kanunu' uyarınca toplamda 1 milyon 152 bin TL para cezası kesildi.

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