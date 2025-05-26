Diyarbakır’da fuhuş çetesine ’pandora’ operasyonu! Polise ’beybi’ müşteriye ’koli’

Diyarbakır'da fuhuş operasyonu (DHA)

POLİSE 'BEYBİ' MÜŞTERİYE 'KOLİ'

Çalışmada, şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları şifreli konuşmalarda polislere 'Beybi', müşterilere de 'Koli' dedikleri, şüpheli ve mağdurların tanınmamak için buluşmaya renkli peruklar takarak gittikleri belirlendi.