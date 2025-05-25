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ABD Başkanı Trump'tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden karşılıklı saldırılar sonrası ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından iki ülkenin liderlerini tepki gösterdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" belirten Trump, Zelenskiy'i de yaptığı açıklamalar nedeniyle eleştirdi. Trump, bu savaşın Biden'ın savaşı olduğunu kendisinin yangınları söndürmeye çalıştığını ifade etti.

Giriş Tarihi :26 Mayıs 2025 , 06:32 Güncelleme Tarihi :26 Mayıs 2025 , 06:57
ABD Başkanı Trump’tan Moskova ve Kiev yönetimine tepki: Putin tamamen çıldırdı!

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ABD Başkanı Donald Trump, gereksiz yere birçok kişiyi öldürmekle itham ettiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "tamamen çıldırdığını" söyledi.

Trump'tan Zelenskiy ve Putin'e tepki

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün Rus ordusunun Ukrayna'ya saldırı düzenlemesinin ardından Putin'in eylemlerini eleştirdi.

Trump ve Putin (AA)Trump ve Putin (AA)

Putin ile uzun süredir çok iyi ilişkiler yürüttüklerine işaret eden Trump, "Ancak ona bir şeyler oldu. Tamamen çıldırdı. Gereksiz yere birçok insanı öldürüyor." ifadesini kullandı.

PUTİN UKRAYNA'NIN TAMAMINI ALMAK İSTİYOR
Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya "durup dururken" füze ve insansız hava araçlarıyla saldırdığını belirterek, "(Putin'in) Her zaman Ukrayna'nın tamamını istediğini söylemiştim sadece bir kısmını değil. Şimdi belki de bu doğru çıkıyor ama eğer bunu yaparsa bu Rusya'nın çöküşüne yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i de eleştiren Trump, "Başkan Zelenskiy bu şekilde konuşarak ülkesine hiçbir iyilik yapmıyor. Ağzından çıkan her şey sorun yaratıyor, bundan hoşlanmıyorum, buna bir son verse iyi olur." açıklamasında bulundu.

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kendi başkanlık döneminde olsaydı başlamayacağını savunarak, "Bu Zelenskiy, Putin ve (Eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın savaşıdır. Ben yalnızca, beceriksizlik ve nefretle başlatılmış bu büyük ve çirkin yangınları söndürmeye yardım ediyorum." ifadesini kullandı.

Trump ve Zelenskiy (AA)Trump ve Zelenskiy (AA)

Ukrayna İçişleri Bakanı İgor Klimenko, Rus ordusunun dün Ukrayna'ya füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırılarda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, 60'tan fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

ZELENSKİY: "RUSLAR, YAKLAŞIK 70 FÜZE VE 300'E YAKIN İHA İLE SALDIRI DÜZENLEDİ"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun, ülkesine yaklaşık 70 füze ve 300'e yakın İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

Müttefik ülkelere Rusya'ya baskı yapmaları çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Amerika'nın sessizliği, dünyadaki diğerlerinin sessizliği (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'i sadece cesaretlendiriyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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