Aytemiz Alanyaspor'dan gelen acı haber, spor dünyasını kahretti. 28 Nisan'da Kayserispor ile deplasmanda oynanan maçın ardından Alanyasporlu futbolcuları taşıyan VIP minibüs devrildi. Araçtan fırlayan Çek futbolcu Josef Sural (28), hayatını kaybetti. Acı haber, spor camiasını derinden etkiledi.

Alanyaspor önceki gün Çek futbolcu için tören düzenledi. Töreni ardından cenaze Çekya'ya gönderildi. Kazada ölen Josef Sural'ın eşi Denisa, kızları Vanessa (4) ve 2.5 aylık Melissa Denise de gözyaşları arasında uçakla Prag'a gitti. Alanyaspor ise Çek futbolcunun ailesi için harekete geçti.

TAKIM RUHU

Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun, Josef'in eşi ve 2 çocuğu için İçişleri Bakanlığı'na "vatandaşlık başvurusu" yapacağı öğrenildi. Yine Alanyaspor Yönetim Kurulu'nun acılı aile için Alanya'da ev alacağı ve yetim kalan Vanessa ile Melissa'nın okul masraflarını da karşılayacağı iddia edildi. Alanyaspor'un aldığı kararları, bir basın açıklaması ile kamuoyuna bildirecekleri kaydedildi.





ACI HABERİ SÖYLEYEMEDİLER

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önceki gün resmi bir ziyaret için Slovakya'ya giderken, kazada ölen Josef Sural'ın eşi Denisa, minik kızları Vanessa (3) ve Melissa Denise'yi (2.5 aylık) Prag'a bırakmak üzere ATA uçağına alarak Antalya'dan ayrıldı. 3 yaşındaki Vanessa, etrafa gülücükler saçtı. Küçük çocuğun babasının öldüğünü bilmediği ortaya çıktı.

MEVLÜT YÜKSEL