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'lu futbolcu hayatını kaybetti! Acı haber futbol dünyasını kahretti

lu 7 futbolcuyu taşıyan VIP minibüs devrildi. Aracın kapısından fırlayan , 10 metre sürüklendi. Sporcu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Acı haber futbol dünyasını kahretti. nın nedeni ise uyuyan sürücülerdi...

Çek'yas'!

Alanyaspor'da forma giyen (28), da can verdi. Acı haber, spor dünyasını kahretti. İstikbal Mobilya Kayserispor, 28 Nisan'da sahasında Aytemiz lu ile karşı karşıya geldi. Maç 1-1 beraberlikle sona erdi. Alanyasporlu futbolcular Steven Caulker, , Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse, Isaac Sackey, Welinton Souza ve Josef Sural, kiraladıkları VIP minibüsle Alanya'ya dönüşe geçti. Minibüs, Dinek mevkiinde yoldan çıkarak devrildi. Kapıdan fırlayan Josef, 10 metre sürüklendi. Sural ile birlikte yaralanan 7 sporcu, ambulansla hastaneye sevk edildi. Beyin kanaması geçiren Sural, hayatını kaybetti. Minibüsü kullanan iki şoförün de uyuduğu belirtildi. Aracı kullanan E.A. ile yedek şoför, polis merkezine getirildi. E.A., kazayı hatırlamadığını söyledi. Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, emniyetten aldıkları bilgiye göre şoförün uyuya kaldığından dolayı kazanın gerçekleştiğini söyledi.


Devrilen minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler ve futbolcular hastaneye akın etti. Biri 2.5 aylık 2 çocuğuyla hastaneye koşan Çek futbolcunun eşi Denrisa, kocasının ölüm haberini alınca yıkıldı. Alanyasporlu Futbolcular babasını kaybeden Vanessa'yı teselli etmeye çalıştı.



4 TAKIMDA FORMA GİYMİŞTİ​
Çekya'da 1990'da doğan Josef Sural, futbol kariyerine 2008'de ülkesinin Zbrojovka Brno takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Slovan Liberec ve 'ta oynadı. Josef Sural, bu sezonun devre arasında ise 160 bin euro karşılığında Aytemiz Alanyaspor'a transfer olarak 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Sural, 12 Ocak'ta Alanyaspor ile sözleşme imzaladıktan sonra "Alanya, ailemle yaşayabileceğim bir yer" açıklamasını yaptı.


SPOR DÜNYASI YASTA..
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, ve Kasımpaşa kulüpleri, kazada hayatını kaybeden Josef Sural için başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda, "Alanyaspor'un acısın paylaşıyoruz. Türk futboluna başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.


Törenin ardından Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sural'ın eşi Denisa, minik kızları Vanessa ve Melissa Denise'yi, Çekya Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'a bırakmak üzere ATA uçağına alarak Antalya'dan ayrıldı.


Aytemiz Alanyaspor, Sural için kulüp tesislerindeki antrenman sahasında tören yaptı. Aynı kazada yaralanan futbolcularla diğer takım arkadaşları tören boyunca gözyaşlarına hakim olamadı.

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