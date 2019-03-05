Fikret Orman çok hata yapıyor

Beşiktaş başkan adaylarından Aydoğan Cevahir, Orman'ı eleştirdi. Orman'ın hatalı açıklamalar yaptığını söyleyen Cevahir, "Orman Beşiktaş'ın babası olduğunu söylüyor. Hakkı Baba var, Süleyman Baba var. Beşiktaş dünya markası haline geldiyse onların sayesinde gelmiştir. Beşiktaş'ın başkanı bu hatayı yapmamalı" dedi.
- Spor
- 05.03.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.