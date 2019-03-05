Fikret Orman çok hata yapıyor Aydoğan Cevahir, Orman’a tepki gösterdi.

Beşiktaş başkan adaylarından Aydoğan Cevahir, Orman'ı eleştirdi. Orman'ın hatalı açıklamalar yaptığını söyleyen Cevahir, "Orman Beşiktaş'ın babası olduğunu söylüyor. Hakkı Baba var, Süleyman Baba var. Beşiktaş dünya markası haline geldiyse onların sayesinde gelmiştir. Beşiktaş'ın başkanı bu hatayı yapmamalı" dedi.