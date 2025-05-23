DJ Faruk Sabancı biricik aşkı Esra Bilgiç için imajını yeniledi!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile aşk yaşayan sosyetik Faruk Sabancı, önceki gün Karaköy'de bir etkinlikte DJ'lik yaptı. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sabancı, yeni imajıyla da dikkat çekti.

Bıyık bırakan sosyetik DJ, "Bıyıkta çok yeniyim. Yorumlara ve eleştirilere açığım. Beğenenler de oluyor, beğenmeyenler de. Rahmetlik babama da benzedim" dedi.

Gazetecilerin, "Size Malkoçoğlu Faruk diyebilir miyiz?" sorusuna "Yok. diyemezsiniz" diye yanıt verdi. Sevgilisi Esra Bilgiç'in yorumu sorulunca "Bıyık bırak. Bıyık sana Gider" dediğini söyledi.

Bu arada Faruk Sabancı, "Güzel giden bir ilişkiniz var. Evlilik düşünüyor musunuz?'" sorusuna ise "Esra ile güzel giden bir ilişkimiz var. Tabii ki, doğru zamanda ben de bir aile kurmak istiyorum" yanıtını verdi. Sabancı, evlilik düşüncesine yeşil ışık yaktı. Bu cevap Bilgiç'in Sabancı Ailesi'nden de onay aldığını ortaya çıkardı.