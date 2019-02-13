Hocam beni görmüştür Valbuena, “Sahada elimden geleni yapıyorum. Umarım hocam bunu görmüştür” dedi.

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, tek golle kazandıkları Zenit maçının ardından konuştu.



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Valbuena, "Karşımızda iyi bir takım vardı. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama sadece ilk yarısını kazandık. Çok profesyonel bir ilişkimiz var hocamızla. Hocam beni oynattığında sahaya çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamın bunu gördüğünü düşünüyorum" dedi.

