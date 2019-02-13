Hocam beni görmüştür

Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Mathieu Valbuena, tek golle kazandıkları Zenit maçının ardından konuştu.
TAKIM İÇİN SAVAŞIYORUM
Valbuena, "Karşımızda iyi bir takım vardı. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama sadece ilk yarısını kazandık. Çok profesyonel bir ilişkimiz var hocamızla. Hocam beni oynattığında sahaya çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamın bunu gördüğünü düşünüyorum" dedi.
TAKIM İÇİN SAVAŞIYORUM
Valbuena, "Karşımızda iyi bir takım vardı. Güzel bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Ama sadece ilk yarısını kazandık. Çok profesyonel bir ilişkimiz var hocamızla. Hocam beni oynattığında sahaya çıkıp elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Hocamın bunu gördüğünü düşünüyorum" dedi.
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