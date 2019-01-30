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Yönetimle görüşüp ipleri koparan ’nın Porto’ya geri dönme ihtimalinin düşük olduğu öğrenildi. ’ye ’den tekfl iyağıyor

Quaresma ABD yolcusu

Beşiktaş'la ipleri koparan ve tamamen ayrılmak için formalitelerin gerçekleşmesini bekleyen Quaresma'nın yeni adresinin sanıldığı gibi Porto olmayabileceği öğrenildi. Daha önce Portekizli futbolcunun eski kulübü Porto'ya döneceği iddia edilirken A Bola gazetesi Quaresma'nın Porto'ya dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu okurlarına duyurdu. İtalyan medyası ise 'nın 'ye gideceğini öne sürdü.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR
Bazı MLS kulüplerinin yıldız oyuncunun peşinde olduğu ve 36 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzının açıldığını duyurdu. Quaresma'nın 'tan ayrıldıktan sonra ABD'ye giderek görüşmeler yapacağı gelen bilgiler arasında.

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