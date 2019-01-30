Quaresma ABD yolcusu

Beşiktaş'la ipleri koparan ve tamamen ayrılmak için formalitelerin gerçekleşmesini bekleyen Quaresma'nın yeni adresinin sanıldığı gibi Porto olmayabileceği öğrenildi. Daha önce Portekizli futbolcunun eski kulübü Porto'ya döneceği iddia edilirken A Bola gazetesi Quaresma'nın Porto'ya dönme ihtimalinin çok düşük olduğunu okurlarına duyurdu. İtalyan medyası ise Quaresma'nın ABD'ye gideceğini öne sürdü.



KESENİN AĞZINI AÇTILAR

Bazı MLS kulüplerinin yıldız oyuncunun peşinde olduğu ve 36 yaşındaki futbolcu için kesenin ağzının açıldığını duyurdu. Quaresma'nın Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra ABD'ye giderek görüşmeler yapacağı gelen bilgiler arasında.