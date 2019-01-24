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'da golcü transeri yine yalan oldu

G.Saray 2. Başkanı Abdürrahim Albayrak, Alan ve Pato için görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Albayrak,"Her şey güzel gidiyor. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz" diye konuştu. Resmi siteden ise "Umulmadık bariyerler çıktı" denildi . Yaşanan şok gelişmeden sonra "G.Saray yine golcü alamayacak mı?" sorusu akıllara geldi...

Golcü yine y'Alan' oldu
Galatasaray'da büyük bir hayal kırıklığı yaşanıyor... Bir süredir golcü i için Dubai'de bulunan yöneticilerden Abdürrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar eli boş döndü. 2.Başkan Albayrak hem Alan hem de kulübüne teşekkür ederek, "Bize iyi davrandılar. Her şey iyi giderken birden transfer yattı diye haberler çıktı. Bekleyip göreceğiz, 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz" ifadesi kullanıldı.



FUTBOLCULARLA DÖNMEK İSTERDİK
Pato ile ilgili de konuşan Abdürrahim Albayrak, "Pato bize kulübüyle kendi arasında bir hesabı olduğunu ve onu halletmeye çalıştığını söyledi. Allah'ın izniyle 10 futbolcudan birkaçını G.Saray'a kavuşturacağız. Gönül buraya futbolcularla dönmek isterdi. Yanlış birşey yapmıyoruz" dedi. Albayrak'ın Tetteh'le ilgili olarak da, "Tetteh burada" demesi dikkat çekti.

TÜM ENGELLERİ BİR BİR AŞACAĞIZ
G.Saray Kulübü ise Alan ve Pato'nun transferinin gerçekleşmemesiyle ilgili olarak, "Camiamızın karakterine ve hedeflerine uygun futbolcu arayışımız tüm hızıyla sürüyor. Bu süreçte karşımıza umulmadık bariyerler çıkabilmektedir. Yönetimimiz, teknik heyetle uyum içinde bu engelleri aşacaktır" açıklamasını yaptı. Bu gelişmeler camiada şok etkisi yaparken, "G.Saray yine forvet alamayacak mı?" fikrine neden oldu.



ALAN'DA PROBLEM MENAJER
Carvalho için menajer Özkan Doğan'la çalışan Galatasaray yönetimi pazarlıkları Doğan'la yaparken ilginç bir gelişme yaşandı. Taffarel yakın arkadaşı olan Brezilyalı bir menajeri Alan Carvalho için devreye sokmaya çalıştı. Bunun üzerine Özkan Doğan, Abdurrahim Albayrak'la bir tartışma yaşadı. Alan Carvalho'nun da "Benim menajerim Özkan Doğan" diyerek tavır koyduğu ifade ediliyor.

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