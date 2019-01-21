Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağoğlu, Başakşehir maçının ardından A Spor canlı yayına bağlanarak karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'i sert sözlerle eleştirdi. Ağaoğlu, Meler'in bir penaltılarını es geçtiğini ve Başakşehir'in üçüncü golünden önce de Ekuban'a Arda tarafından yapılan faulü çalmadığını ifade etti.
PEREIRA İSYANI...
Meler'in hataları ile maçın önüne geçtiğini söyleyen Ağaoğlu, "Yıl 2019 olmuşken biz hala neden bunları konuşuyoruz? Böyle şeyleri konuşmak ağrıma gidiyor benim. Bırakın şu çocuklar oynasın. Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder?" dedi. Meler'in Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırılığı pozisyonda sarı kart dahi vermediğini de belirten Trabzon Başkanı, "Ayağı kırılan futbolcuyu ben tribünden görsem de bir şey yapamam. Görmesi gereken kişiler görecek. Bizim kadar bu işi yönetenler de sorumlu. Yazık değil mi sakatlanan futbolculara, yazık değil mi bu çocukların soyunma odasındaki başkanlara." ifadelerini kullandı.
PEREIRA İSYANI...
Meler'in hataları ile maçın önüne geçtiğini söyleyen Ağaoğlu, "Yıl 2019 olmuşken biz hala neden bunları konuşuyoruz? Böyle şeyleri konuşmak ağrıma gidiyor benim. Bırakın şu çocuklar oynasın. Gençlerin hakkını iki yanlış düdüğün arasına sıkıştırmayı hangi vicdan kabul eder?" dedi. Meler'in Pereira'nın ayak tarak kemiğinin kırılığı pozisyonda sarı kart dahi vermediğini de belirten Trabzon Başkanı, "Ayağı kırılan futbolcuyu ben tribünden görsem de bir şey yapamam. Görmesi gereken kişiler görecek. Bizim kadar bu işi yönetenler de sorumlu. Yazık değil mi sakatlanan futbolculara, yazık değil mi bu çocukların soyunma odasındaki başkanlara." ifadelerini kullandı.
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