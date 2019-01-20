Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısın 1. ve 2. sıradalarda tamamlayan iki ekip, Trabzonspor ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. İşte maça dair önemli bilgiler...

İLK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Perepra, Hüseyin, Toure Novak, Kamil, Abdülkadir, Yusuf, Ekuban, Nwakaeme, Rodallega

Başakşehir: Mert, Caiçara, Epureanu, Mahmut, Clichy, İrfan, Emre, Visca, Mossoro, Arda, Robinho

Trabzonspor - Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trabzonspor - Medipol Başakşehir karşılaşması, 20 Ocak tarihinde Şenol Güneş Spor Kompleksi Medicak Park Stadı'nda oynanacak. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı mücadele saat 19.00'da başlayacak. Zorlu maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.

LİGDE 22. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.

BİLETLER TÜKENDİ

Bordo-Mavili futblseverlerin, adeta bir derbi kapışması olarak baktıkları zorlu randevu öncesi satışa çıkarılan tüm biletlerin tükendiği kaydedildi. 41 bin 461 kişilik statta yaklaşık 40 bin Trabzonspor seyircisi olacağı tahmin ediliyor.

BAŞAKŞEHİR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.

ROBINHO VE SERDAR İLK KEZ

Turuncu-lacivertlilerin devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Robinho ve Serdar Taşçı, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde, Süper Lig'de ilk defa turuncu-lacivertli formayı giyecek.

DÜDÜK HALİL UMUT MELER'DE

Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Cem Hanoğlu yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Serkan Tokat olacak.



