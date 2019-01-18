Ligde 2. perde bugün açılıyor

Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı bugün oynanacak Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla start alacak.
AKİGO CAN DERDİNDE
Ligin ilk devresini 26 puanla lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan Siyah-Beyazlılar için her 90 dakika adeta final niteliğinde. Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin de forma giyecek. Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Akhisar ise Beşiktaş'ı devirmek istiyor.
AKİGO CAN DERDİNDE
Ligin ilk devresini 26 puanla lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan Siyah-Beyazlılar için her 90 dakika adeta final niteliğinde. Beşiktaş'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin de forma giyecek. Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Akhisar ise Beşiktaş'ı devirmek istiyor.
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