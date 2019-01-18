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Ligde 2. perde bugün açılıyor

’de sezonun bugün oynanacak Akhisarspor- maçıyla start alacak...

Ligde 2. perde bugün açılıyor
Süper Lig'de sezonun bugün oynanacak Akhisarspor-Beşiktaş maçıyla start alacak.

AKİGO CAN DERDİNDE
Ligin ilk devresini 26 puanla lider Başakşehir'in 9 puan gerisinde kapatan Siyah-Beyazlılar için her 90 dakika adeta final niteliğinde. 'ta yeni transferler Burak Yılmaz ve Mirin de forma giyecek. Ligde korkulu rüya görmek istemeyen Akhisar ise Beşiktaş'ı devirmek istiyor.

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