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Roma’da nükleer masa! İran-ABD müzakerelerinin beşinci turu başladı: Ana gündem uranyum

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin beşinci turu İtalya’nın başkenti Roma'da başladı. ABD’yi Başkan Donald Trump’ın özel elçisi Steve Witkoff, İran’ı ise Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi temsil ediyor. Müzakerelerde ana gündem ve iki ülke arasındaki anlaşmazlık noktası ise Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu.

Giriş Tarihi :23 Mayıs 2025 , 15:36 Güncelleme Tarihi :23 Mayıs 2025 , 15:36
Roma’da nükleer masa! İran-ABD müzakerelerinin beşinci turu başladı: Ana gündem uranyum

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ABD ile İran arasında nükleer müzakerelerin beşinci turu İtalya'nın başkenti Roma'da başladı.

Roma'da ABD-İran görüşmeleri, ReutersRoma'da ABD-İran görüşmeleri, Reuters

ROMA'DA BEŞİNCİ MÜZAKERE

Müzakerelerin beşinci turu için Roma'yı seçen taraflar, yine Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde bu ülkenin Roma Büyükelçiliği'ne ait konutta bir araya geldi.

Görüşmeler için konuta ilk ABD heyeti, daha sonra da İran heyeti giriş yaptı.

Roma'da ABD-İran görüşmeleri, ReutersRoma'da ABD-İran görüşmeleri, Reuters

ERAKÇİ VE WITKOFF MASADA

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor.

İtalyan güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler alırken heyetlerin gelişini çok sayıda basın mensubu izliyor.

TAHRAN YÖNETİMİNE PROTESTO

Bu arada, görüşmelerin yapıldığı konutun çevresinde İran yönetimine muhalif iki kişi, Tahran yönetimini protesto etti.

İran'da 1979'da devrilen Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin posterlerini açan iki kişi, mevcut İran yönetiminin kendilerini temsil etmediğini savunan dövizler taşıdı.

Taraflar, daha önce 19 Nisan'da görüşmelerin ikinci turunu yine Roma'da aynı adreste gerçekleştirmişti.

Roma'da İran protestosu, ReutersRoma'da İran protestosu, Reuters

İRAN-ABD MÜZAKERELERİ

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretmesine engel olacak şekilde kısıtlama karşılığında yaptırımların kaldırılmasını istiyor.

Daha önceki açıklamalarında Tahran'ın düşük düzeyde uranyum zenginleştirmesini kabul edeceklerini söyleyen ABD'li yetkililer, son zamanlarda İran'ın her düzeyde uranyum zenginleştirme işlemini durdurmasını talep ettiklerini belirtiyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin müzakerelerde Tahran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması talebinin ardından beşinci tur müzakerelere katılıp katılmama konusunda henüz karar vermediklerini söylemişti.

Taraflar, şu ana kadar Umman aracılığında dört tur görüşme yapmıştı.

Roma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşeceklerRoma’da nükleer masa! ABD ve İran ne konuştu? Bir tur daha görüşecekler

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