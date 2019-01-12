Darüşşafaka Tekfen son saniyede yıklıdı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Darüşşafaka Tekfen, THY Euroleague'in 18. haftasında deplasmanda Karadağ ekibi Buducnost'a son saniye basketi ile 75-74 mağlup oldu. Temsilcimiz bu sonuçla 18. hafta sonunda 16. kez sahadan mağlup ayrılırken, Buducnost ise 4. galibiyetini elde etti. Daçka'da Edwin Jackson 18 sayıyla maçın en skoreri olsa da yenilgiyi önleyemedi.
KASIMPAŞA SADUKİ VE VEİGNEAU İLE İMZALADI
Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Sadiku ile Fransız oyuncu Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı, 33 yaşındaki Veigneau ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
GİRESUNSPOR'DA AYKUT DEMİR AFFEDİLDİ
1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti. Eren ayrıca, orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.
2019 ALL STAR'DA KADROLAR BELLİ OLDU
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya karmalarının kadrolarını açıkladı. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay, Emir Preldzic, Kartal Özmızrak ve Semih Erden; Asya karmasının ilk 5'inde Alp Karahan, Şehmus Hazer, Ali Muhammed, Assem Marei ve Kenny Gabriel yer aldı.
DENVER NUGGETS EVİNDE KAYBETMİYOR
NBA'DE Denver Nuggets sahasında Los Angeles Clippers'ı 121-100 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic'in 18 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Miami Heat-Boston Celtics: 115- 99, San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 154-147.
YENİ MALATYA, BURSA'YI 4 GOLLE MAĞLUP ETTİ
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Yeni Malatyaspor ile Bursaspor dün dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi. Bursaspor ise geçer not alamadı. Sarı-Siyahlılar'ın gollerini Donald, Mustafa, Adem ve Berkan kaydetti.
KASIMPAŞA SADUKİ VE VEİGNEAU İLE İMZALADI
Kasımpaşa'da Arnavut futbolcu Sadiku ile Fransız oyuncu Veigneau'nun sözleşmeleri uzatıldı. Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende, 27 yaşındaki Sadiku'nun sözleşmesinin 3 yıl uzatıldığı, 33 yaşındaki Veigneau ile de 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı bildirildi.
GİRESUNSPOR'DA AYKUT DEMİR AFFEDİLDİ
1. Lig ekiplerinden Giresunspor'da savunma oyuncusu Aykut Demir affedildi. Kulüp başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı yazılı açıklamada, yaklaşık 1 ay önce yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılan Aykut Demir'in, kampa katılarak takımla çalışmalara başladığını belirtti. Eren ayrıca, orta saha oyuncusu Zeni Hüsmani ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını da duyurdu.
2019 ALL STAR'DA KADROLAR BELLİ OLDU
Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda karşılaşacak Avrupa ve Asya karmalarının kadrolarını açıkladı. Avrupa karmasının ilk 5'inde Adrien Moerman, Doğuş Balbay, Emir Preldzic, Kartal Özmızrak ve Semih Erden; Asya karmasının ilk 5'inde Alp Karahan, Şehmus Hazer, Ali Muhammed, Assem Marei ve Kenny Gabriel yer aldı.
DENVER NUGGETS EVİNDE KAYBETMİYOR
NBA'DE Denver Nuggets sahasında Los Angeles Clippers'ı 121-100 yendi. Nuggets'ta Nikola Jokic'in 18 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple double" yaptı. Diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Miami Heat-Boston Celtics: 115- 99, San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 154-147.
YENİ MALATYA, BURSA'YI 4 GOLLE MAĞLUP ETTİ
Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Yeni Malatyaspor ile Bursaspor dün dostluk maçında karşı karşıya geldi. Yeni Malatya rakibini 4-0 gibi farklı bir skorla geçerek ikinci yarı öncesi hazır bir görüntü verdi. Bursaspor ise geçer not alamadı. Sarı-Siyahlılar'ın gollerini Donald, Mustafa, Adem ve Berkan kaydetti.
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