PATLAMADA DIŞ ETKEN TESPİTİ

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu patlayan tankerlere ilişkin A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Bakan Uraloğlu patlamadaki ilk tespitin dış etken olduğunu belirtti. İşte Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

"Bizdeki bilgi şöyle: Saat 17.00 civarları, hava kararmadan bir gemide patlama olduğuyla ilgili ilk bilgiler geldi. İlk etapta mayına çarpma ihtimali üzerinde duruldu. Arama Kurtarma Merkezimiz ve Kıyı Emniyetimiz bu konularda her an teyakkuzda olduğu için, geminin yerini tespit ederek iki kurtarma botunu yönlendirdik. Sonrasında da dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Nene Hatun'u bölgeye sevk ettik.

Ekiplerimiz olay yerine ulaştı ve 25 personeli sağ salim karaya çıkardı. Kocaeli Valimiz de süreci yakından takip etti. Personelin sağlık durumunda herhangi bir problem yok, ancak tedbiren kontrolleri yapılıyor. Patlamanın nedeni henüz net değil ancak ilk tespitler, patlamanın geminin kendi iç dinamiklerinden değil, dış müdahale kaynaklı olabileceği yönünde. Gemi hâlâ yanmaya devam ediyor ve üç kurtarma gemimiz söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Tanker boş olmasına rağmen hafif patlamaların devam ettiği ifade ediliyor. Ekiplerimize, kendilerini riske atmadan müdahaleye devam etmeleri yönünde talimat verdik. Süreci yakından takip ediyoruz.

İkinci gemiyle ilgili bilgi ise şöyle: Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye daha yakın olduğu için onlar müdahaleye başladı. Oradaki personelin de durumunun iyi olduğu bilgisini aldık. Drone saldırısı, insansız deniz aracı, mayın veya füze gibi çeşitli ihtimaller konuşuluyor. Bu konuda net bir değerlendirme yapmak için erken.

İki patlamanın eş zamanlı olmadığı, aralarında biraz zaman farkı bulunduğu bilgisi elimizde. KAIROS gemisindeki durum ilk, VIRAT gemisindeki durum ise ikinci olarak bize ulaştı. İkinci gemideki personelin de sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini kendi telsiz konuşmalarından öğrendik. Ekiplerimiz müdahalelerine devam ediyor.

Her iki geminin de tanker olduğu, boş oldukları ve Rusya’ya doğru seyir halinde bulundukları bilgisi mevcut. Rus makamlarıyla benim şahsi bir temasım olmadı; bu süreç diğer ilgili bakanlıklar ve kurumlarımız tarafından yürütülüyor. Biz Bakanlık olarak acil müdahale ve kurtarma süreçlerini koordine ediyoruz.

KAIROS gemisinin yanmaya devam ettiği ancak batmadığı bilgisi elimizde. Üç Kıyı Emniyeti botuyla söndürme çalışmaları sürüyor. VIRAT gemisinde ise bir yangın olmadığı bilgisi var; sadece hasar oluşmuş durumda.

Şu an için ticari rotadaki seyir trafiğine dair bir sıkıntı öngörülmüyor. Türk veya yabancı bayraklı gemiler normal seyirlerine devam ediyor. Olayın netleşmesiyle birlikte gerekli görülürse bazı ek önlemler alınabilir.

VIRAT gemisindeki 20 personelin durumunun iyi olduğu ve Sahil Güvenlik ekiplerimiz tarafından uygun bir limana çıkarılmaları yönünde çalışmaların sürdüğü bilgisine sahibiz. Kurtarma çalışmaları orada da devam ediyor.