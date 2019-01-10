bölgesinetakviyesini yapan'da şimdi herkes golcüyleri bekliyor. İki forvet transferi yapmayı planlayan, bir yandan el sıkışılan'nun'a gelmesini bekliyor. Bir yandan da '' olantranseriyle ilgili bütün şartları zorluyor.İspanya'dan gelen açıklama umutları artırdı.'nin kiralık olarak oynadığıkulübü, sözleşmenin feshi için düğmeye basıldığını duyurdu.basını da "" dedi.yönetimi deforvetin bonservisini elinde bulunduranile resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar,'yi kiralama bedeli olmadan sezon sonuna kadar kadroya katmak istiyor.yıldız futbolcuya yarım devre içinödemeye hazır olduğu da belirtiliyor. Yönetim yaşanan gelişmeler nedeniyledışındaki forvetlerle görüşmeleri de dondurdu.