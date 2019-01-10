Stoper bölgesine Marcao takviyesini yapan Galatasaray'da şimdi herkes golcüyleri bekliyor. İki forvet transferi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar, bir yandan el sıkışılan Alan Carvalho'nun İstanbul'a gelmesini bekliyor. Bir yandan da 'çok zor' olan Michy Batshuayi transeriyle ilgili bütün şartları zorluyor.
AYRILIK ARTIK ÇOK YAKIN
Dün İspanya'dan gelen açıklama umutları artırdı. Batshuayi'nin kiralık olarak oynadığı Valencia kulübü, sözleşmenin feshi için düğmeye basıldığını duyurdu. İspanyol basını da "Ayrılık yakın" dedi.
KİRALAMA BEDELİ OLMASIN!
G.Saray yönetimi de Belçikalı forvetin bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Batshuayi'yi kiralama bedeli olmadan sezon sonuna kadar kadroya katmak istiyor.
YARIM DEVRE 2 MİLYON EURO
Yönetimin yıldız futbolcuya yarım devre için 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da belirtiliyor. Yönetim yaşanan gelişmeler nedeniyle Alan Carvalho dışındaki forvetlerle görüşmeleri de dondurdu.
AYRILIK ARTIK ÇOK YAKIN
Dün İspanya'dan gelen açıklama umutları artırdı. Batshuayi'nin kiralık olarak oynadığı Valencia kulübü, sözleşmenin feshi için düğmeye basıldığını duyurdu. İspanyol basını da "Ayrılık yakın" dedi.
KİRALAMA BEDELİ OLMASIN!
G.Saray yönetimi de Belçikalı forvetin bonservisini elinde bulunduran Chelsea ile resmen masaya oturdu. Sarı-Kırmızılılar, Batshuayi'yi kiralama bedeli olmadan sezon sonuna kadar kadroya katmak istiyor.
YARIM DEVRE 2 MİLYON EURO
Yönetimin yıldız futbolcuya yarım devre için 2 milyon Euro ödemeye hazır olduğu da belirtiliyor. Yönetim yaşanan gelişmeler nedeniyle Alan Carvalho dışındaki forvetlerle görüşmeleri de dondurdu.
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