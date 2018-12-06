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için teklif yapılacak

’ın ’da forma giyen için teklif yapacağı öne sürüldü.

Charles Kabore için teklif yapılacak
Kartal için Rusya'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Rus basınının haberine göre Beşiktaş, Krasnodar'ın 30 yaşındaki Burkina Fasolu önliberosu Charles Kabore için teklifte bulunmaya hazırlanıyor. 30 yaşındaki starın sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle Beşiktaş, Ocak'ta futbolcu ile görüşebilecek. Anlaşma sağlanırsa Kabore bonservis ödenmeden alınacak.

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