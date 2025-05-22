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Trump’tan Avrupalı liderlere Ukrayna açıklaması: Putin savaşı bitirmek istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından Avrupalı liderlere Putin’in Ukrayna Savaşı’nı bitirmek istemediğini çünkü savaşı kazandığını düşündüğünü söylediği iddia edildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:09 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:18
Trump’tan Avrupalı liderlere Ukrayna açıklaması: Putin savaşı bitirmek istemiyor

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Rusya ile Ukrayna arasında savaşı sona erdirmeye yönelik çabalar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir açıklama yaptı. Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme yapan Trump, görüşmenin ardından Avrupa liderlerine Putin'in Ukrayna Savaşı'nı bitirmeye hazır olmadığını, çünkü kazandığını düşündüğünü söyledi.

Trump ve Putin, AFPTrump ve Putin, AFP

"PUTİN KAZANDIĞINI DÜŞÜNÜYOR"

Beyaz Saray yorum yapmayı reddetti ve Trump'ın pazartesi günü Putin ile yaptığı görüşme hakkında sosyal medyada paylaştığı gönderiye atıfta bulundu. "Konuşmanın tonu ve ruhu mükemmeldi. Öyle olmasaydı, şimdi öyle derdim" dedi. Putin'in savaşı sonlandırmaya niyetinin olmadığını söyleyen Trump, kazandığını düşündüğünü belirtti.

PUTİN İLE 2 SAATLİK GÖRÜŞME

Trump, pazartesi günü Putin'le yaptığı 2 saatlik telefon görüşmesinden bir gün önce Avrupa liderleriyle konuşmuş ve Putin ateşkesi reddederse yaptırım uygulayabileceğini söylemişti. Putin'le konuştuktan sonra ise Rusya Ukrayna arasındaki görüşmelere Vatikan'da devam etmek istediğini söyledi.

Putin, AFPPutin, AFP

"BU BENİM SAVAŞIM DEĞİL"

Trump, pazartesi günü Putin'le yaptığı görüşmenin ardından ise gazetecilere "Bu benim savaşım değil. Kendimizi dahil olmamamız gereken bir şeye bulaştırdık." dedi.

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AVRUPALI LİDERLERLE GÖRÜŞTÜ

Trump, pazar günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmaunel Macron, Almanya Şansölyesi Fredrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da aralarında bulunduğu Avrupa liderleriyle yaptığı bir görüşmede, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve özel temsilci Keith Kellogg'u Vatikan'da gerçekleşmesi beklenen görüşmelere göndereceğini belirtmişti. Görüşmeye ilişkin bilgi verilen kişilerden birine göre, Trump pazartesi günü ABD'nin rolü konusunda kesin bir tavır takınmamış gibi görünüyordu.

Pazartesi günkü görüşmede bazı Avrupalılar, Vatikan'daki herhangi bir görüşmenin sonucunun koşulsuz bir ateşkes olması gerektiğinde ısrar etti. Ancak Trump, "koşulsuz" terimini sevmediğini söyleyerek tekrar itiraz etti. 8 Mayıs'ta Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda 30 günlük ateşkes çağrısında bulunurken kullanmış olmasına rağmen, bu terimi hiç kullanmadığını söyledi. Avrupalılar sonunda sıfat konusundaki ısrarlarından vazgeçmeyi kabul ettiler.

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