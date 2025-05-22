AB’de bir ilk! Filistin temsilcisi mektup sunarak görevine başladı!

Avrupa Birliği (AB), Belçika ve Lüksemburg nezdinde Filistin Büyükelçisi Amal Jadou, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e "misyon mektubu" sunarak bu usulle göreve başlayan ilk Filistin temsilcisi oldu.

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou AB'de göreve başladı, AA

AB'DEKİ İLK FİLİSTİN TEMSİLCİSİ

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Costa'nın siyasi kararı ve girişimlerinin bir sonucu olarak ilk defa bir Filistin temsilcisi görevine bu usulle başladı.

Filistinli temsilciler, daha önce mektuplarını sadece AB Dış İlişkiler Ofisinin idari düzeydeki protokol başkanlığına sunuyordu.

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou AB'de göreve başladı, AA

Bu kez Avustralya, Kolombiya, Küba, Mısır, Etiyopya, Guyana, Lesotho, Panama, Papua Yeni Gine ile Sao Tome ve Principe ülkelerinin diplomatlarıyla birlikte Filistin temsilcisi için de bir tören düzenlendi.

Böylece bir Filistin Büyükelçisi ilk kez güven mektubu prosedürüne benzer bir usulle AB'deki görevine başlamış oldu.

Filistin Büyükelçisi Amal Jadou AB'de göreve başladı, AA

AB NEZDİNDE GENEL TEMSİLCİ

Jadou, mektubunu "AB nezdinde Genel Temsilci" ünvanıyla sundu.

Bu tören ayrıca diplomatların AB Konseyi ve AB Komisyonu başkanlarına mektuplarını aynı anda sunması açısından da bir ilki temsil etti.

Jadou, 26 Kasım 2024'te de Belçika Kralı Philippe'ye misyon mektubu sunarak görevine başlayan ilk Filistin temsilcisi olmuştu.