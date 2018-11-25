Ankaragücü karşısına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor. Dün de ilk olarak ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Medel ilk 11'den çıkarıldı. Şilili'nin yerine 11'e alınan Gökhan Gönül de ağrıları artınca ilk yarının ortasında oyundan alındı.
G.SARAY DERBİSİ ÖNCESİ KRİZ
Dün sakatlanan Gökhan ile Medel'in durumu bugün netlik kazanacak. Beşiktaş'ta haftaya oynanacak olan derbi öncesi sakat isimlere Medel ile Gökhan'ın da eklenmesi moralleri bozdu.
G.SARAY DERBİSİ ÖNCESİ KRİZ
Dün sakatlanan Gökhan ile Medel'in durumu bugün netlik kazanacak. Beşiktaş'ta haftaya oynanacak olan derbi öncesi sakat isimlere Medel ile Gökhan'ın da eklenmesi moralleri bozdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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