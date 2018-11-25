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'a derbisi öncesi kötü haber! &Gökhan şoku

’ta, A.Gücü maçı öncesi sakatlandı. ’nin yerine maça başlayan Gökhan da oyuna devam edemedi.

Medel&Gökhan şoku
Ankaragücü karşısına birçok önemli oyuncusundan yoksun çıkan Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor. Dün de ilk olarak ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Medel ilk 11'den çıkarıldı. Şilili'nin yerine 11'e alınan Gökhan Gönül de ağrıları artınca ilk yarının ortasında oyundan alındı.

G.SARAY DERBİSİ ÖNCESİ KRİZ
Dün sakatlanan Gökhan ile 'in durumu bugün netlik kazanacak. 'ta haftaya oynanacak olan derbi öncesi sakat isimlere Medel ile Gökhan'ın da eklenmesi moralleri bozdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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