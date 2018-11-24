Mousa Dembele’ye Fener kancası

geçtiğimiz yazayında düştüğüyanlışa düşmemek içintransferde elini çabuktutuyor. Sezon sonundasözleşmesi sona erecekolan yıldızlara yönelensportif direktöryıldızardındande kanca attı.yıldızlabiraraya gelecek.menajeri ile de yakınilişkileri bulunandiğerkulüplerinin önünegeçmek için çabuk hareketedecek. Merkezorta saha oynayan, takımın ihtiyacıolan bir futbolcu.yaşında veboyunda olankezyer alarak kalitesiniispatlamış bir isim.Bonservis parası vermeyecekolanbir miktar imza parasıödemeyi planlıyor.