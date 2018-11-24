Mousa Dembele’ye Fener kancası

Fenerbahçe geçtiğimiz yaz ayında düştüğü yanlışa düşmemek için transferde elini çabuk tutuyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldızlara yönelen sportif direktör Comolli, İspanyol yıldız Fabregas'ın ardından Mousa Dembele'ye de kanca attı. Comolli, Belçikalı yıldızla İngiltere'de bir araya gelecek.
COMOLLİ MENAJERİ İLE ARKADAŞ
Dembele'nin menajeri ile de yakın ilişkileri bulunan Comolli, diğer Avrupa kulüplerinin önüne geçmek için çabuk hareket edecek. Merkez orta saha oynayan Dembele, takımın ihtiyacı olan bir futbolcu.
82 KEZ BELÇİKA FORMASI GİYDİ
31 yaşında ve 1.85 boyunda olan Dembele, 82 kez Belçika Milli Takımın'da yer alarak kalitesini ispatlamış bir isim. Bonservis parası vermeyecek olan F.Bahçe, bir miktar imza parası ödemeyi planlıyor.
COMOLLİ MENAJERİ İLE ARKADAŞ
Dembele'nin menajeri ile de yakın ilişkileri bulunan Comolli, diğer Avrupa kulüplerinin önüne geçmek için çabuk hareket edecek. Merkez orta saha oynayan Dembele, takımın ihtiyacı olan bir futbolcu.
82 KEZ BELÇİKA FORMASI GİYDİ
31 yaşında ve 1.85 boyunda olan Dembele, 82 kez Belçika Milli Takımın'da yer alarak kalitesini ispatlamış bir isim. Bonservis parası vermeyecek olan F.Bahçe, bir miktar imza parası ödemeyi planlıyor.
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