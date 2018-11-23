derbinin ardındancephesinden'e yönelik kullanılan '' söylemi'da büyük bir kriz çıkarmıştı. Başkan'in'da düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili soruları "" diyerek yanıtlaması'i adeta çıldırtmıştı. Yaşanan şok gelişmeler '' başlığıyla'da'e manşet olmuştu. Ancak alınan son bilgilere göre tecrübeli hoca sinirlenmekle kalmadı, istifa kararı da aldı.'in kendisini savunmaması nedeniyle hem büyük bir hayal kırıklığı yaşayan hem de çok sinirlenen'in bu kararının bir anda'yı yangın yerine çevirdiği belirlendi. İlk olarak başarılı teknik adamın yakın çevresinin devreye girdiği ve istifadan vaçgeçirmek için uğraştığı öğrenildi. Ancakifade edildi.'ın'le yüz yüze görüştüğü,'in de tecrübeli hocaya ulaşarak konuştuğu belirlendi.büyük uğraşın ardından'in istifa kararından vazgeçtiği öğrenildi. Daha önce transfer hüsranı sonrası karşı karşıya gelen Terim ve Cengiz arasındaki ilişkinin bu kriz sonrası hangi boyuta taşınacağı merak konusu.Terim, Başkan tarafından savunulmadığını ve yalnız kaldığını düşünüyor. İstifadan döndürmek için 4 saat dil döktüler. Hoca kararından zor vazgeçti.