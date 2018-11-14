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'in basın toplantısı 'i çıldırttı

Başkan , ’nin ’e kabadayı demesi ile ilgili olarak “Susma hakkımı kullanacağım” diye konuşunca işler karıştı. Tecrübeli teknik adam bu yanıt nedeniyle isyan bayrağı açtı. Terim, "Başkan hakkımı savunmuyor. Her şeyle ben savaşamam" dedi. Bunun üzerine Cengiz'in maçı öncesinde 'kabadayı' sözüne tepki verdiği açıklama 'görülen lüzum üzerine' başlığıyla yayınlandı. Ancak ortalık yumuşamadı.

Kabadayı krizi
Galatasaray'da olaylı Fenerbahçe derbisinin olumsuz etkileri sürüyor... Sarı-Lacivertli kulüpten Fatih Terim hakkında yapılan "kabadayı" açıklaması yeni bir krizin fitilini ateşledi. Önceki gün basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz'in, "Fenerbahçe'nin Fatih Terim'e kabadayı demesine yanıtınız olacak mı?" sorusuna "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" yanıtını vermesi ortalığı karıştırdı.



ÇEVRESİNE DERT YANDI
Bu yanıta çok içerleyen Fatih Terim'in yakın çevresine "Başkan bile benim hakkımı savunmuyor. Her şeyle tek başıma savaşamam" ifadesini kullandığı öğrenildi. Bu sözlerin Mustafa Cengiz'in kulağına gitmesi sonrası basın toplantısından 2 saat sonra "Görülen lüzum üzerine" başlığı altında bir video yayınlandı. Videoda Başkan Cengiz'in Schalke karşılaşması öncesi yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'ye verdiği 'kabadayı' yanıtı yer aldı.



YENİ BİR GERİLİM Mİ?
Ancak bu hamle de Terim'i yumuşatmaya yetmedi. Cengiz'in "Terim bir marka ancak daha büyük" demesi de yeni bir gerilimin habercisi olarak yorumlanmıştı.


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