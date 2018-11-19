Bugünkü
Takvim

Galatasaray, Fildişili forvet ’nin peşinde

Sarı-Kırmızılılar’ın İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, 28 yaşındaki golcü için ’e olumlu rapor verdi... Transfer için her an düğmeye basılabilir...

Aslan'a dev golcü

G.SARAY devre arasında kadrosunu kaliteli bir golcüyle güçlendirmenin hesaplarını yapıyor... Sezon boyunca golcü sıkıntısı çeken Cimbom, forvetini 2.04 metrelik bir yıldızla takviye yapmaya hazırlanıyor.

TERİM BEKLENİYOR
Aslan, Monaco ile sözleşmesini sonlandıran Fildişili golcü Lacina Traore'nin peşinde... Bonservisi elinde olan golcü oyuncu için Galatasaray İdari Koordinatörü Şükrü Hanedar, Teknik Direktör 'e olumlu rapor sundu. Uzun boyundan dolayı 'Kule' yorumları yapılan Traore'nin için Fatih Terim'in onayı bekleniyor. Bilindiği gibi tecrübeli teknik adam hemen hemen her fırsatta, almak istedikleri forvetin fizik gücünün yüksek olması gerektiğini belirtiyor.

13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Son olarak Ligi ekibi Monaco'nun formasını giyen 28 yaşındaki Fildişili golcü milli takım formasını 13 kez giydi ve 4 gol kaydetti. Tecrübeli golcü Fransa, , ve Ligleri'nde forma giydi ve 231 maçta rakip fileleri tam 75 kez havalandırdı.

SANDRO WAGNER YEDEKTE BEKLİYOR
Galatasaray, bonservisi elinde olan tecrübeli oyuncu Laciano Traore'yi listesine eklerken bir yandan da Bayern Münih'in golcüsü Sandro Wagner'i yedekte bekletiyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriGalatasaray, Fildişili forvet Lacina Traore’nin peşinde
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar