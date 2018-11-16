Yaz transfer döneminde forvet alamadığı için büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da tüm gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda... Ara transferde mutlaka golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki ismin kim olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'te forma giyen Moussa Konate ile ilgilendiği öğrenildi.
11 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Sion'dan Amiens'e transfer olan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2021'de bitiyor. Konate bu sezon ligde 11 maçta oynadı ve 3 gol atabildi.
11 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Sion'dan Amiens'e transfer olan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2021'de bitiyor. Konate bu sezon ligde 11 maçta oynadı ve 3 gol atabildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.