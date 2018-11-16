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'da hedef Konate

Ara de mutlaka forvet almak isteyen , formasını giyen yıldızı gözüne kestirdi.

Aslan’da hedef Konate
Yaz döneminde forvet alamadığı için büyük sıkıntı yaşayan Galatasaray'da tüm gözler Ocak ayına çevrilmiş durumda... Ara transferde mutlaka golcü takviyesi yapmayı planlayan Sarı-Kırmızılılar'ın hedefindeki ismin kim olduğu ortaya çıktı. Cimbom'un Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'te forma giyen Moussa Konate ile ilgilendiği öğrenildi.

11 MAÇTA 3 GOL ATABİLDİ
Geçtiğimiz sezon başında 3.5 milyon Euro karşılığında Sion'dan Amiens'e transfer olan Senegalli yıldızın sözleşmesi 2021'de bitiyor. Konate bu sezon ligde 11 maçta oynadı ve 3 gol atabildi.

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