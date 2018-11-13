Başkanıgündemdeki konulara değindi.'le arasında sorun olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren Cengiz, "Terim bir marka ama G.Saray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar. Yönetim Fatih Terim'in arkasına saklanıyormuş. Israrla bu haberler yapılıyor" dedi.