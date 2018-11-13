Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemdeki konulara değindi. Terim'le arasında sorun olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren Cengiz, "Terim bir marka ama G.Saray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar. Yönetim Fatih Terim'in arkasına saklanıyormuş. Israrla bu haberler yapılıyor" dedi.
- Spor
- 13.11.2018
- Gazete
Mustafa Cengiz, Terim’le sorun olduğu iddialarına cevap verdi
G.Saray Başkanı gündemdeki konulara ışık tuttu. Hocalarıyla arlarında bir problem olmadığını söyleyen Cengiz, “Fatih Terim bir marka ama Galatasaray daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar” diye konuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz gündemdeki konulara değindi. Terim'le arasında sorun olduğu yönündeki haberlere tepki gösteren Cengiz, "Terim bir marka ama G.Saray çok daha büyük bir marka. Bu ikisini çarpıştırmak istiyorlar. Yönetim Fatih Terim'in arkasına saklanıyormuş. Israrla bu haberler yapılıyor" dedi.
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