Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hızlı geçeceğe benziyor.. Sarı- Lacivertliler, stoper takviyesi dışında genç yeteneklerin de peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan'ı ocak ayında kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
Fener’in gözü Berkay Özcan’da
Fenerbahçe, Stuttgart’ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Ocak’ta almak istiyor.
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