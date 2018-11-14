Bugünkü
Takvim

Fener’in gözü ’da

, ’ta forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu Ocak’ta almak istiyor.

Fener’in gözü Berkay Özcan’da
Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hızlı geçeceğe benziyor.. Sarı- Lacivertliler, stoper takviyesi dışında genç yeteneklerin de peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan'ı ocak ayında kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSpor HaberleriFener’in gözü Berkay Özcan’da
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar