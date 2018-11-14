Fener’in gözü Berkay Özcan’da

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi hızlı geçeceğe benziyor.. Sarı- Lacivertliler, stoper takviyesi dışında genç yeteneklerin de peşinde. Sarı-Lacivertli yönetim, Başakşehir ve Trabzonspor'un da gündeminde olan Stuttgart'ta forma giyen Berkay Özcan'ı ocak ayında kadrosuna dahil etmeyi hedefliyor.