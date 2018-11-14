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ile Ocak’ta yollar ayrılıyor

Brezilyalı yıldız için ’yle anlaşma sağladı.

Adriano ile Ocak’ta yollar ayrılıyor
Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımda şu ana kadar 94 maça çıkan 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Siyah-Beyazlı yönetimin 34 yaşındaki oyuncu için 'den 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli alacağı öğrenildi.

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