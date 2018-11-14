Adriano ile Ocak’ta yollar ayrılıyor

Beşiktaş Yönetimi'nin sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Adriano için Japon ekibi Vissel Kobe ile her konuda anlaşma sağladığı öğrenildi. Siyah-Beyazlı takımda şu ana kadar 94 maça çıkan Adriano 4 gol, 9 asistlik bir performans sergiledi. Siyah-Beyazlı yönetimin 34 yaşındaki oyuncu için Vissel Kobe'den 1 milyon Euro'luk bonservis bedeli alacağı öğrenildi.
- Spor
- 14.11.2018
- Gazete
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