takvim-logo

Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!

Türkiye Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalı ile şoku yaşadı. Tatile giden bir ailenin fark ettiği kamera hakkında işletme sahiplerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk'un cep telefonunda kameranın yerleştirildiği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Ancak söz konusu görüntülerdeki elin kime ait olduğu belirlenemedi. Koşuk'un el fotoğrafları da çekildi ve dosya Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na yollandı.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!

Sakarya Sapanca'da bungalov skandalı yaşandı… Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Sapanca'ya tatile giden Mesut Kozan, eşi ve küçük kızı ile bungalov kiraladı. Kozan ailesi güzel bir gün geçirdikten sonra hava kararınca bungalovda ışıkları yaktı. aile avizede yanan kırmızı ışığı fark eden aile neye uğradığını şaşırdı.

Bungalovda gizli kamera skandalıBungalovda gizli kamera skandalı

İnceleme yapan baba Mesut Kozan, avizede 360 derece çekim yapan gizli kameraya rastladı. Yatak odasındaki jakuzinin üzerindeki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark eden baba soluğu poliste aldı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

"BİZ DE JAKUZİYİ KULLANDIK"
İfade verip şikayetçi olan Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üzerinde, 360 derece görsele sahip bir ampul vardı. Biz de Jakuziyi kullandık. Jakuzi kızımın olduğu yerde idi. Bizden önce bungalova giden insanlar muhakkak kayıt altına alınmıştır. Bunu nerede kullanabilirler? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum" ifadesini kullandı.

Gizli kamerayı yerleştiren el (Hürriyet)Gizli kamerayı yerleştiren el (Hürriyet)

"GİZLİ KAMERAYA DİKKAT BENDEN SÖYLEMESİ"
Duruma sosyal medya hesabından da tepki gösteren baba Mesut Kozan "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi" sözlerini paylaştı.

Gözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin KoşukGözaltına alınan işletme sahibi Hüseyin Koşuk

KAMERADAN ORTAĞIN PARMAK İZİ ÇIKTI AMA…
Tüm Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suçlamaları reddeden bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre kameranın üzerinde Tansel Soyçiçek'in parmak izi çıktı. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin cep telefonları da incelemeye alındı. Hüseyin Koşuk'un telefonunda ise olayla ilgili çarpıcı bir delile ulaşıldı. telefondan gizli kameranın fotoğrafı çıkarken, ampul şeklindeki gizli kamera ve onu tutan el açıkça görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

Gizli kamerayı yerleştiren el (Hürriyet)Gizli kamerayı yerleştiren el (Hürriyet)

KRİMİNAL O ELİ İNCELİYOR!
Bu fotoğraftaki elin kime ait olduğunun bulunması için özel bir inceleme başlatıldı. Bu inceleme için fotoğrafın bulunduğu telefonun sahibi Hüseyin Koşuk'un el fotoğrafları da çekildi ve dosya Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na yollandı. Burada yapılacak inceleme ve mukayeselerle fotoğraftaki elin kime ait olduğu belirlenecek.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

KAMERANIN FOTOĞRAFINI 7 MART'TA ÇEKMİŞ!
Bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk savcılık ifadesinde fotoğraftaki el için "Benim değil" savunması yaptı. Ancak teknik incelemede fotoğrafın telefonun kendi kamerasıyla 7 Mart'ta çekildiği ortaya çıktı. Yine rapora göre şüpheli Koşuk'un telefonundan 'kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli' bir program da çıktı.

Ayrıca Koşuk'un telefonundan bir ses kaydı da çıktı. O kayıtta Koşuk karşısındaki kişiye, "Olası bir parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, o konuda ne olur?" diye sorması dikkatlerden kaçmadı.