Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!

"GİZLİ KAMERAYA DİKKAT BENDEN SÖYLEMESİ" Duruma sosyal medya hesabından da tepki gösteren baba Mesut Kozan "Evinizde oturun ve güvenilir yerlerde olun. Lütfen benim düştüğüm duruma düşmeyin. Bu işin peşini zaten bırakmayacağım fakat 7 yaşındaki kızım sabahın 6'sında asayiş ekipleri ile Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Yazıklar olsun size, bu gibi özel hayatı ihlal eden bu işletme ertesi gün, 'Yerimiz müsaittir misafirlerimizi bekleriz' yayınlarında bulundu. Gizli kameraya dikkat benden söylemesi " sözlerini paylaştı.

KAMERADAN ORTAĞIN PARMAK İZİ ÇIKTI AMA… Tüm Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Suçlamaları reddeden bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk ve ortağı Tansel Soyçiçek tutuklandı. Hürriyet'in haberine göre kameranın üzerinde Tansel Soyçiçek'in parmak izi çıktı. Soruşturma kapsamında iki şüphelinin cep telefonları da incelemeye alındı. Hüseyin Koşuk'un telefonunda ise olayla ilgili çarpıcı bir delile ulaşıldı. telefondan gizli kameranın fotoğrafı çıkarken, ampul şeklindeki gizli kamera ve onu tutan el açıkça görülmesi dikkatlerden kaçmadı.

KRİMİNAL O ELİ İNCELİYOR! Bu fotoğraftaki elin kime ait olduğunun bulunması için özel bir inceleme başlatıldı. Bu inceleme için fotoğrafın bulunduğu telefonun sahibi Hüseyin Koşuk 'un el fotoğrafları da çekildi ve dosya Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na yollandı. Burada yapılacak inceleme ve mukayeselerle fotoğraftaki elin kime ait olduğu belirlenecek.

Takvim Foto Arşiv

KAMERANIN FOTOĞRAFINI 7 MART'TA ÇEKMİŞ!

Bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk savcılık ifadesinde fotoğraftaki el için "Benim değil" savunması yaptı. Ancak teknik incelemede fotoğrafın telefonun kendi kamerasıyla 7 Mart'ta çekildiği ortaya çıktı. Yine rapora göre şüpheli Koşuk'un telefonundan 'kayıt yapan kamera görüntülerinin canlı izlenmesine elverişli' bir program da çıktı.

Ayrıca Koşuk'un telefonundan bir ses kaydı da çıktı. O kayıtta Koşuk karşısındaki kişiye, "Olası bir parmak izinde vesaire nasıl bir yol izlerler, o konuda ne olur?" diye sorması dikkatlerden kaçmadı.