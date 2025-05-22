Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!
Türkiye Sapanca'daki bungalovda gizli kamera skandalı ile şoku yaşadı. Tatile giden bir ailenin fark ettiği kamera hakkında işletme sahiplerine soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan bungalovun sahibi Hüseyin Koşuk'un cep telefonunda kameranın yerleştirildiği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Ancak söz konusu görüntülerdeki elin kime ait olduğu belirlenemedi. Koşuk'un el fotoğrafları da çekildi ve dosya Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'na yollandı.
Sakarya Sapanca'da bungalov skandalı yaşandı… Ramazan Bayramı'nda İstanbul'dan Sapanca'ya tatile giden Mesut Kozan, eşi ve küçük kızı ile bungalov kiraladı. Kozan ailesi güzel bir gün geçirdikten sonra hava kararınca bungalovda ışıkları yaktı. aile avizede yanan kırmızı ışığı fark eden aile neye uğradığını şaşırdı.
İnceleme yapan baba Mesut Kozan, avizede 360 derece çekim yapan gizli kameraya rastladı. Yatak odasındaki jakuzinin üzerindeki avizenin içine yerleştirilen gizli kamerayı fark eden baba soluğu poliste aldı.
"BİZ DE JAKUZİYİ KULLANDIK"
İfade verip şikayetçi olan Kozan, "Jakuzi ve yatak odasının bulunduğu yerin tam üzerinde, 360 derece görsele sahip bir ampul vardı. Biz de Jakuziyi kullandık. Jakuzi kızımın olduğu yerde idi. Bizden önce bungalova giden insanlar muhakkak kayıt altına alınmıştır. Bunu nerede kullanabilirler? Düşünmek istemiyorum ama düşünmeden de edemiyorum" ifadesini kullandı.