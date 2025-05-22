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CHP'li İBB'ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 16 şüpheliye tutuklama talebi

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 560 milyar TL'lik yolsuzluk soruşturmasının 3. dalga operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 15:30 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 15:47
CHP’li İBB’ye 3. dalga yolsuzluk operasyonunda 16 şüpheliye tutuklama talebi

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Medya AŞ ile Kültür AŞ içinde usulsüz ihaleler düzenlenmesi ve bu kapsamda rüşvet alınması süreçlerinde yer aldıkları iddiasıyla şüphelilerden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

16 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

20 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) 20 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

Soruşturma kapsamında, 13 savcı tarafından ifadesi alınan aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da bulunduğu 20 şüpheliden 16'sı tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol talebi uygulanmasını istedi.

Şüphelilerin birazdan hakimlikteki işlemlerine başlanması bekleniyor.

20 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA) 20 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

SORUŞTURMA
Yürütülen soruşturma kapsamında, Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanlığından itibaren irtibatlı olan Taner Çetin'in, MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı tutuklu şüpheli Murat Ongun'a bağlı olarak Medya AŞ ve Kültür AŞ'de karıştığı eylemlere ilişkin inceleme yapılmıştı.

Çetin'in kendisine yakın şirketler üzerine ihaleler organize ettiği, ihaleleri alan şirketlerden "rüşvet" alarak maddi menfaat sağladığı ve bu menfaatlerle mal varlıkları edindiği belirlenmişti.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından soruşturma dosyasına sunulan bilgilere göre, Çetin'in, söz konusu satın almalarında ödemeleri doğrudan Medya AŞ ve Kültür AŞ'den iş alan firmalara yaptırdığı, yine bu şirketlerin diğer personeline de para transferi yapıldığı anlaşılmıştı.

Soruşturmada şüpheli Taner Çetin'in karıştığı adrese teslim ihale ve bu ihalelerden rüşvet alınması süreçlerinde yer aldığı tespit edilen, suç tarihinde İBB personeli, şirket temsilcisi ve şirket çalışanı olan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin, Çetin'in asistanı Arzu Can, İBB Halkla İlişkiler Müdürü Serap Karay, İBB Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Mustafa Karaoğlu, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Onur Gülin ve ayniyatçı Musa Özışık'ın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli yakalanmıştı.

Gözaltında bulunan 20 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

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