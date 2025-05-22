SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Başkan Erdoğan'dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız

Macaristan ziyareti dönüşü gazetecilere önemli açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kredi Garanti Fonu ve Türk Eximbank ile ilgili “Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız" dedi. Erdoğan, enflasyonun da son 40 ayın en düşük seviyesine gerilediğini ifade ederek, "Uyguladığımız reçete olumlu sonuçlar veriyor" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:29 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 13:29
Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Başkan Erdoğan'dan Macaristan dönüşü gazetecilere özel açıklamalar (Takvim.com.tr)Başkan Erdoğan'dan Macaristan dönüşü gazetecilere özel açıklamalar (Takvim.com.tr)

"TULUMBAYA SU DÖKMEKTE FAYDA VAR"

"Reel sektörün desteklenmesine ilişkin hem Eximbank hem kredi garanti fonu yönüyle birtakım adımlar atmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "Kredi Garanti Fonunu ben de önemsiyorum. Yani bu noktada adım atıp Kredi Garanti Fonundan tulumbaya suyu dökmekte fayda var ki hareketlensin. İnşallah yeni dönemde çok daha farklı bir adımı atacağız. Bu konuyla ilgili olarak da ilgili arkadaşlarımıza gerekli uyarıları da yaptım. Şu anda bunun hazırlığı içerisindeyiz. Bu adımı atmaya mecburuz." dedi.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

ENFLASYON SON 40 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE!

Öte yandan enflasyonla mücadele adımlarının olumlu sonuç verdiğini de aktaran Erdoğan, "Ekonomide uyguladığımız reçetenin olumlu sonuçlar vermesi doğru yolda olduğumuzun göstergesi. Enflasyondaki düşüş öngörülebilirliği artırıyor. Son 40 ayın en düşük seviyesini gördük. Bu gelişmeler yurtiçinde beklentilerin iyileşmesini sağlarken dış finansmana erişim açısından Türkiye'nin kredi notuna olumlu yansıyor. Bu olumlu tablonun devamı için fiyat istikrarına olduğu kadar finansal istikrar ve büyüme dinamiklerine de çok dikkat ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

EXİMBANK'TAN 1 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ!
Türk Eximbank, tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak temin etti.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, MUFG Bank, Ltd, Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

Türk Eximbank, bu anlaşmayla sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken, 9'u yeni olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı.

Sağlanan finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499,5 milyon avro, 246 milyon dolar, 1,34 milyar Çin yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı. Bu sendikasyon işlemi, yalnızca finansman boyutuyla değil, sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yapısıyla da dikkati çekiyor.

Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

Bu kaynak, kişi başı gelirin düşük olduğu bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması ve yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'lere özel finansman desteği sağlanması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacak.

TARİHİN EN YÜKSEĞİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın uluslararası bankalardan temin ettiği 1 milyar dolarlık en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine ilişkin, "Bu önemli kaynağın, banka tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın MUFG Bank, Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik eşgüdümünde imzaladığı 1 milyar dolarlık sendikasyon kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza atan Türk Eximbank'ı tebrik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

"Bu önemli kaynağın, Türk Eximbank tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir. 2025'in başından bu yana sağladığımız 3,9 milyar dolarlık uluslararası kaynağı da ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İBB Medya AŞ’de Bizimkiler vurgunu! Emrah Bağdatlı’dan 50 bin TL’lik şirkete 41 milyonluk ihale: Ongun’un takıcısına 906 bin TL rüşvet
Takvim.com.tr 7. Etnospor Kültür Festivali’nde! Gazze’deki soykırım unutulmadı
Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız
CHP’li İBB 6 milyar TL’lik borcunu ödemedi! İstanbul’da Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı! Kaos çıkınca uzlaştılar...
Türkiye’nin Suriye ziyaretinde neler konuşuldu? MSB açıkladı: 4 terörist teslim oldu
Son dakika: Yurt içinde gözler bu veriye odaklandı! TCMB Başkanı açıkladı: İşte 2025 sonu enflasyon tahmini
Trump’tan Avrupalı liderlere Ukrayna açıklaması: Putin savaşı bitirmek istemiyor
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
ABD’de 2 İsrailli diplomat öldürüldü! Donald Trump’tan açıklama var
Kare kare kaos! İBB’den ödeme alamayan Özel Halk Otobüsleri kontak kapattı İstanbullu perişan oldu
PSG’nin yıldızları Fenerbahçe’ye! 40 milyon euroluk operasyon
Sapanca’daki bungalovda gizli kamera skandalında yeni gelişme! Kriminal o elin peşinde!
Beykoz, Şile ve Çatalca’da 2B arsası olanlar dikkat! 5 milyon kişiye tapu müjdesi! 2B arazilerine imar verilecek mi?
Beyaz Saray’da soykırım tartışması! Trump Beyazları öldürdünüz dedi | Ramaphosa: Size verecek uçağım yok
Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de Kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak
Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?
Zararın boyutu 24 milyon TL! Bodrumspor Başkanı Fikret Öztürk’ün villası soyulmuştu: Çalınanlar şoke etti...
Oğuz Murat Aci’nin ailesi Timur Cihantimur ve Eylem Tok’la ilgili şikayetini geri mi çekti? Eşi ve babasından iki farklı karar!
Ertan Yıldız’ın itirafları sonrası CHP’li Barış Yarkadaş Saraçhane Bülbülleri ve CHP medyasını rezil etti: Ekrem’e kefil olunmaz
Kuruluş Osman’ın Cladius’u Tayanç Ayaydın’ın Hayatımın kadını dediği Amerikalı eşi hayran bıraktı!