Başkan Erdoğan’dan Kredi Garanti Fonu, KOBİ’ler ve Türk Eximbank açıklaması: Yeni dönemde farklı adımlar atacağız

Sağlanan finansman, 1, 2 ve 3 yıl vadeli olmak üzere 499,5 milyon avro, 246 milyon dolar, 1,34 milyar Çin yuanı şeklinde üç farklı döviz cinsinden yapılandırıldı. Bu sendikasyon işlemi, yalnızca finansman boyutuyla değil, sürdürülebilirlik hedefleriyle bağlantılı yapısıyla da dikkati çekiyor.

Türk Eximbank , bu anlaşmayla sendikasyon kredisini yüzde 145 oranında yenilerken, 9'u yeni olmak üzere Avrupa, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 33 uluslararası finansal kuruluş işlemde yer aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, işlem, MUFG Bank, Ltd, Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik koordinatörlüğünde gerçekleştirildi.

EXİMBANK'TAN 1 MİLYAR DOLARLIK SENDİKASYON KREDİSİ! Türk Eximbank , tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredi anlaşmasına imza atarak 1 milyar dolarlık yeni kaynak temin etti.

Takvim Foto Arşiv

Bu kaynak, kişi başı gelirin düşük olduğu bölgelerde faaliyet gösteren kadın girişimci KOBİ'lerin finansmana erişiminin artırılması ve yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'lere özel finansman desteği sağlanması gibi stratejik hedefler doğrultusunda kullanılacak.

TARİHİN EN YÜKSEĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın uluslararası bankalardan temin ettiği 1 milyar dolarlık en yüksek tutarlı sendikasyon kredisine ilişkin, "Bu önemli kaynağın, banka tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Eximbank'ın MUFG Bank, Ltd., Abu Dhabi Commercial Bank ve ICBC Turkey'in koordinatörlüğünde, MUFG Bank Ltd. ve Sumitomo Mitsui Banking Corporation'ın sürdürülebilirlik eşgüdümünde imzaladığı 1 milyar dolarlık sendikasyon kredi anlaşmasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Tarihindeki en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi anlaşmasına imza atan Türk Eximbank'ı tebrik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şunları kaydetti:

"Bu önemli kaynağın, Türk Eximbank tarafından özellikle kadın girişimci KOBİ'lerimiz ile yeşil ürün ihracatı yapacak KOBİ'lere yönelik finansman desteğinde kullanılacak olması bizler için ayrıca önem arz etmektedir. 2025'in başından bu yana sağladığımız 3,9 milyar dolarlık uluslararası kaynağı da ihracatçılarımızın finansman ihtiyaçları doğrultusunda etkin şekilde değerlendirmeye devam ediyoruz."