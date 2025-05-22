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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe'de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan’ın liderliğinde bugün Beştepe’de toplanacak. 5 ayda üçüncü kez yapılan MGK’nın ana gündemini Terörsüz Türkiye oluşturacak. Öte yandan Suriye’deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya barış süreci de MGK’da konuşulacaklar arasında.

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Giriş Tarihi :21 Mayıs 2025 , 13:15 Güncelleme Tarihi :22 Mayıs 2025 , 12:37
Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

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Milli Güvenlik Kurulu, Başkan Erdoğan'ın başkanlığında bu yıl 3'üncü kez yine yoğun gündemle toplanacak. Beştepe'de yapılacak toplantının ilk başlığı, terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen çalışmalar olacak.

MGK (Takvim Foto Arşiv)MGK (Takvim Foto Arşiv)

Toplantıda, terör örgütü PKK'nın kendini feshetme ve silah bırakma kararını duyurması ve sonrasında yaşanan gelişmeler ele alınacak.Türkiye'nin kırmızı çizgisi, örgütün Suriye ve Avrupa kollarının da bu karar doğrultusunda hareket etmesi yönünde. Milli Güvenlik Kurulu, bu konuda sahadan gelen askeri ve istihbari bilgiler üzerinde duracak.

MGK (Takvim Foto Arşiv)MGK (Takvim Foto Arşiv)

Süreç titizlikle takip edilirken bölücü örgütün elindeki silahların toplanmasıyla ilgili mekanizmaların nasıl işletileceği konuşulacak.

MGK bugün toplanıyor!

SURİYE'DE İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN YÜRÜTÜLEN TEMASLAR MGK'NIN GÜNDEMİNDE

Milli Güvenlik Kurulu'nda, Suriye konusu da görüşülecek.
Başkan Erdoğan'ın Amerikalı mevkidaşı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile yaptığı zirvenin sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın da bu haftaki Şam temaslarıyla ilgili Kurul'a bilgi sunacak.

MGK (Takvim Foto Arşiv)MGK (Takvim Foto Arşiv)

MGK'DA 'RUSYA-UKRAYNA' GÜNDEMİ

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.

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Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var
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