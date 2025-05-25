Serpil Alkan’dan şok iddia! "14 yaşındayken kuzenim Edip Akbayram bana tecavüz etti"

AİLE SESSİZLİĞİNİ KORUYOR Edip Akbayram'ın ailesinden – eşi Ayten Akbayram ve çocukları Türkü ile Ozan Akbayram'dan – henüz bu iddialara yönelik bir açıklama yapılmadı. Ailenin konuyla ilgili nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILACAK MI? Serpil Alkan'ın iddialarının ardından gözler şimdi Akbayram ailesine ve olası bir hukuki sürece çevrildi. Ancak olayla ilgili henüz herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Hukukçular, olayın zaman aşımına uğrayıp uğramadığı, iddiaların belgelenip belgelenemeyeceği gibi konuların detaylı olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor.

KAMUOYUNDA TEPKİLER YÜKSELDİ Serpil Alkan'ın Edip Akbayram'a yönelik mezarı başında dile getirdiği cinsel saldırı iddiası, kamuoyunda derin bir sarsıntı yarattı. Açıklamaların ardından sosyal medyada geniş bir tartışma başladı ve pek çok kullanıcı iddianın zamanlaması ile içeriğini sorguladı.

Sosyal medyada yapılan yorumlar iki ana eksende yoğunlaştı. Bir kesim, Serpil Alkan'a destek vererek "Bir kadın, çocuk yaşta yaşadığı bir travmayı dile getiriyor, saygı duymak gerekir" derken, bir diğer kesim ise "Onlarca yıl susulup, iddiaların ölümden sonra gündeme getirilmesi inandırıcılığı zedeliyor" görüşünü savundu. Kimi kullanıcılar ise olaya daha nötr yaklaşarak, "İddialar çok ciddi ama kanıt ve hukuki süreç olmadan yargıya varmak doğru olmaz" şeklinde yorum yaptı.