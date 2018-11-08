Bir efsanenin iflası

BREZİLYA ve Barcelona formasıyla bir döneme damgasını vuran, dünyanın gelmiş geçmiş en önemli yıldızlarından Ronaldinho iflas bayrağını çekti.
ABİSİYLE BERABER
Ronaldinho, abisi ve aynı zamanda menajeri olan Roberto Assis ile birlikte Brezilya'da izinsiz olarak inşaat yaptığı için 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Ancak yetkililer Ronaldinho'nun hesaplarını incelediğinde şok bir gerçekle karşılaştı.
YAKLAŞIK 37 LİRA
Brezilyalı efsanenin banka hesabında sadece 6 Euro (Yaklaşık 37 lira) olduğu ortaya çıktı. 2 milyon Euro'luk cezayı ödemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna el konuldu ve ülke dışına çıkma yasağı getirildi.
MÜTHİŞ KARİYER
Barcelona'da altın yıllarını yaşayan Ronaldinho, kariyerinin son dönemlerinde Milan, Flamengo ve Atletico Mineiro'da forma giydi.
ABİSİYLE BERABER
Ronaldinho, abisi ve aynı zamanda menajeri olan Roberto Assis ile birlikte Brezilya'da izinsiz olarak inşaat yaptığı için 2 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Ancak yetkililer Ronaldinho'nun hesaplarını incelediğinde şok bir gerçekle karşılaştı.
YAKLAŞIK 37 LİRA
Brezilyalı efsanenin banka hesabında sadece 6 Euro (Yaklaşık 37 lira) olduğu ortaya çıktı. 2 milyon Euro'luk cezayı ödemeyen Ronaldinho'nun pasaportuna el konuldu ve ülke dışına çıkma yasağı getirildi.
MÜTHİŞ KARİYER
Barcelona'da altın yıllarını yaşayan Ronaldinho, kariyerinin son dönemlerinde Milan, Flamengo ve Atletico Mineiro'da forma giydi.
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